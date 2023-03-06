Погиб в Мариуполе. Стало известно о смерти добровольца из Беларуси, воевавшего за Украину

Еще один беларусский боец погиб, защищая Украину. Это уже двадцатый доброволец из Беларуси, о смерти которого стало известно в рядах ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Мая Країна Беларусь ".

Как отмечают журналисты, это уже 20-й беларус, о гибели которого стало известно с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Евгений "Мальдер" Логинов погиб 5 марта в бою около "Азовстали", - пишет издание.

Как сообщалось, в боях за Украину также погиб белорусский доброволец Эдуард Лобов.

Напомним, ранее во время боев за Украину погиб белорусский доброволец Руслан Обломов. Это произошло во время выполнения боевой задачи.

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