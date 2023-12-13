В боях за Украину погиб ирландский доброволец

45-летний Грэм Дэйл из Дублина был убит в прошлую пятницу, 8 декабря, однако точная информация об обстоятельствах его гибели еще не подтверждена.

"Министерство иностранных дел знает об этом случае и оказывает консульскую помощь. Как и в случае со всеми консульскими делами, Министерство не комментирует детали отдельных ситуаций", – говорится в сообщении МИД Ирландии.

Добровольцы из разных стран мира сражаются за Украину

На стороне Украины в войне против России воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, некоторые из них погибли во время боевых действий.

В частности, 30 сентября, неподалеку от Лимана Донецкой области, погиб эстонский доброволец Танель Кригуль.

Кроме того, на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

Также в октябре стало известно, что на фронте в Украине погиб финский военный доброволец.