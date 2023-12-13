В боях за Украину погиб ирландский доброволец

На войне в Украине погиб доброволец из Ирландии Грэм Дейл. Он в рядах украинской армии боролся против российских окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.
45-летний Грэм Дэйл из Дублина был убит в прошлую пятницу, 8 декабря, однако точная информация об обстоятельствах его гибели еще не подтверждена.
"Министерство иностранных дел знает об этом случае и оказывает консульскую помощь. Как и в случае со всеми консульскими делами, Министерство не комментирует детали отдельных ситуаций", – говорится в сообщении МИД Ирландии.
Добровольцы из разных стран мира сражаются за Украину
На стороне Украины в войне против России воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, некоторые из них погибли во время боевых действий.
В частности, 30 сентября, неподалеку от Лимана Донецкой области, погиб эстонский доброволец Танель Кригуль.
Кроме того, на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".
Также в октябре стало известно, что на фронте в Украине погиб финский военный доброволец.
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