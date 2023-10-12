На войне в Украине погиб второй доброволец из Финляндии, - СМИ
На фронте в Украине погиб финский военный-добровольец. Это второй гражданин Финляндии, погибший на войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ilta-Sanomat.
По данным издания, Вооруженные силы Украины сообщили близким добровольца о трагедии. Известно, что герой погиб в конце прошлой недели на направлении Кременной Луганской области. Личность погибшего не раскрывают.
"Мужчина был из Восточной Финляндии. Работал в спасательной отрасли. На рабочем месте мужчины уже организовали похоронную службу", - говорится в сообщении.
По данным финской полиции, десятки военных из Финляндии воюют на стороне Украины против России. Пока известно о гибели двух добровольцев из Финляндии, которые стали на защиту Украины.
Иностранцы помогают Украине
На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.
Недавно на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.
Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.
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