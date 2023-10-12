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На войне в Украине погиб второй доброволец из Финляндии, - СМИ

Украина, Четверг 12 октября 2023 09:47
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На войне в Украине погиб второй доброволец из Финляндии, - СМИ Фото: на войне в Украине погиб второй доброволец из Финляндии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На фронте в Украине погиб финский военный-добровольец. Это второй гражданин Финляндии, погибший на войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ilta-Sanomat.

По данным издания, Вооруженные силы Украины сообщили близким добровольца о трагедии. Известно, что герой погиб в конце прошлой недели на направлении Кременной Луганской области. Личность погибшего не раскрывают.

"Мужчина был из Восточной Финляндии. Работал в спасательной отрасли. На рабочем месте мужчины уже организовали похоронную службу", - говорится в сообщении.

По данным финской полиции, десятки военных из Финляндии воюют на стороне Украины против России. Пока известно о гибели двух добровольцев из Финляндии, которые стали на защиту Украины.

Иностранцы помогают Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Недавно на фронте близ Лимана погиб доброволец из Латвии. Причиной трагедии стал удар российского беспилотника.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.

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