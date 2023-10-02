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На войне в Украине погиб второй эстонский доброволец

Понедельник 02 октября 2023 03:27
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На войне в Украине погиб второй эстонский доброволец Фото: на войне против России погиб второй эстонский доброволец (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В субботу, 30 сентября, недалеко от Лимана Донецкой области погиб эстонский доброволец Танель Криггуль, воевавший против России на стороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Отмечается, что Криггуль с позывным "Стингером" воевал в составе Международного легиона территориальной обороны Украины (также известного как Иностранный легион) с 2022 года.

30 сентября он вместе с побратимом находился на позиции в небольшом частном доме у Лимана, когда туда попал российский беспилотник.

"Взрыв был настолько мощным, что от дома осталась лишь куча обломков", – отмечает издание.

Гибель Иво Юрака

7 марта 2023 года во время российских обстрелов в районе Бахмута погиб эстонский доброволец Иво Юрак.

Он был бывшим офицером сил обороны Эстонии, а с осени 2022 года воевал на стороне Украины в составе Украинского интернационального легиона.

Иво Юрак считается первым эстонским гражданином, погибшим на войне против России.

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