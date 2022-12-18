Ожидать ли от России усиления ракетного террора на Новый год: оценка ВСУ

Российский ракетный террор необязательно может усилиться поближе к Новому году. Поэтому не стоит привязывать действия врага к датам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии УНИАН.

По его словам, у оккупантов расписаны "приоритетные цели" в нашей стране.

"Наше Главное управление разведки посоветовало не привязываться к датам, что они могут там нас "приветствовать". Ну, можно, да, привязываться - не привязываться - у них есть четкий план, у них расписаны приоритетные цели в Украине. Первый приоритет, второй, третий", - рассказал Игнат.

В свою очередь он отметил, что противник выбирает такую цель, чтобы нанести украинскому государству как можно более сильную боль.

"И, в зависимости от того, где нам будет болезненнее, ...они туда и бьют - как можно подлее, как можно более нагло и болезненно. А если есть возможность привязаться немного к дате, чтобы угодить диктатору (Путину - ред.), и для российского народа тоже нужно работать, на публику внутреннюю... - это может быть целиком", - подытожил Игнат.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что Новый год не станет причиной прекращения боевых действий на фронте, а ВСУ продолжат уничтожать врага.

Также мы писали, что Россия массированными обстрелами пытается истощить украинцев и партнеров, чтобы перевести войну в продолжающийся вооруженный конфликт.

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