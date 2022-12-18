ua ru
Вс, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ожидать ли от России усиления ракетного террора на Новый год: оценка ВСУ

Новина українською →
Киев, Воскресенье 18 декабря 2022 20:58
Ожидать ли от России усиления ракетного террора на Новый год: оценка ВСУ Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Украины (mil.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российский ракетный террор необязательно может усилиться поближе к Новому году. Поэтому не стоит привязывать действия врага к датам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии УНИАН.

По его словам, у оккупантов расписаны "приоритетные цели" в нашей стране.

"Наше Главное управление разведки посоветовало не привязываться к датам, что они могут там нас "приветствовать". Ну, можно, да, привязываться - не привязываться - у них есть четкий план, у них расписаны приоритетные цели в Украине. Первый приоритет, второй, третий", - рассказал Игнат.

В свою очередь он отметил, что противник выбирает такую цель, чтобы нанести украинскому государству как можно более сильную боль.

"И, в зависимости от того, где нам будет болезненнее, ...они туда и бьют - как можно подлее, как можно более нагло и болезненно. А если есть возможность привязаться немного к дате, чтобы угодить диктатору (Путину - ред.), и для российского народа тоже нужно работать, на публику внутреннюю... - это может быть целиком", - подытожил Игнат.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что Новый год не станет причиной прекращения боевых действий на фронте, а ВСУ продолжат уничтожать врага.

Также мы писали, что Россия массированными обстрелами пытается истощить украинцев и партнеров, чтобы перевести войну в продолжающийся вооруженный конфликт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Новый год ракетный удар
NEWS
Сколько нужно времени? В ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов
Сколько нужно времени? В ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах