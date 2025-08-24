"Войны не было бы". Какие ошибки власти 1990-х привели к трагедии сегодня

Первая ошибка - не роспуск коммунистического парламента

После провозглашения независимости возник вопрос, оставлять ли старый состав Верховной Рады, которая имела коммунистическое большинство, или вместе с президентскими выборами и референдумом 1 декабря назначать внеочередные выборы в парламент.

"Этим вопросом занималась "Народная рада". Ее глава Игорь Юхновский провел несколько обсуждений и лишь небольшая часть нардепов, прежде всего, диссиденты, которые прошли концлагеря, поддерживали идею роспуска Рады и проведения досрочных парламентских выборов", - рассказал Костенко.

За роспуск парламента активно выступал Степан Хмара и часть "Народной рады", но этому противодействовал Дмитрий Павлычко. К его советам прислушался глава ВР Леонид Кравчук. Он заявил, что распустив ВР с коммунистами, которые поддержали независимость, власти потеряют их поддержку, и те могут устроить переворот, как в Москве ГКЧП.

"Думаю, что эти наративы Павлычко кто-то нашептывал в коридорах украинской власти, которые были переполнены представителями КГБ. Потому что эта структура продолжала у нас действовать, изменилось только название - на СБУ. Никаких реформ и чисток в СБУ не делали, как это произошло в балтийских государствах. Бывшего генерала КГБ Марчука назначили главой СБУ", - пояснил бывший нардеп.

Костенко отмечает, что самая большая политическая ошибка первой власти - отказ от досрочных парламентских выборов. Это бы изменило вектор в пользу демократического развития. Потому что когда выборы таки состоялись в 1994 году в стране уже были экономические трудности, общественное недовольство, которое подогревала еще и российская пропаганда.

"Поэтому демократические силы снова были в меньшинстве. Тогда коммунисты, кстати, выходили на выборы с лозунгом: "Рух довел Украину до разрухи" (речь идет о партии "Народний рух України, - Ред). И это при том, что они продолжали контролировать большинство парламента и без их согласия мы не могли принять ни одного закона", - рассказал Костенко.

Вторая ошибка - ядерное разоружение по кремлевскому сценарию

"Вторая главная ошибка власти - ядерное разоружение в том виде, в котором оно произошло. Мы унаследовали третий ядерный потенциал мира. Это была не просто ядерная булава, которой можно любого агрессора уничтожить, это колоссальный стартовый потенциал Украины, который давал нам возможность быстрого движения и к демократии, и в Европейский Союз, и в НАТО", - отметил Костенко.

Костенко в то время в Верховной Раде возглавлял Специальную рабочую комиссию, которая занималась вопросом ядерного разоружения, а также был первым руководителем правительственной делегации на переговорах по ядерному разоружению с Россией.

По его словам, из-за Чернобыльской катастрофы многие из парламентариев боялись оставлять ядерное оружие в Украине, чтобы не произошла подобная трагедия.

"Ядерное оружие - это огромные материальные ценности. Его наличие открывает двери буквально во все демократические системы: и в экономическом, и в политическом сотрудничестве, и в вопросах безопасности. Из-за потери этого стартового капитала все эти двери, настежь распахнутые для интеграции Украины в демократию, закрылись. А открылись только в 2022-м году во время широкомасштабной агрессии, которую начала Россия", - заявил бывший чиновник.

Подписание Будапештского меморандума 5 декабря 1994 года о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (фото: Википедия)

Реализацию ядерного разоружения Украины по московскому сценарию, а не по сценарию, который нарабатывала наша Комиссия, Костенко называет самой большой трагедией Украины.

"Разоружение по нашему варианту должно было заканчиваться полноправным членством Украины в НАТО и в Европейском Союзе в сопровождении США. А в какой это будет год, зависело от того, как мы могли двигаться к конечной цели - безъядерной Украине", - пояснил Костенко.

Он также отметил, что Кремль реализовал политику ядерного разоружения Украины через нашу исполнительную власть, в частности через МИД и СБУ. При этом никаких решений парламента о том, чтобы отдать ядерное оружие России - не было.

"Эти ошибки обернулись сегодняшними событиями, потому что широкомасштабной войны никогда бы не было в Украине, если бы хоть одна боеголовка осталась на наших складах", - заявил политик.