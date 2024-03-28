Война не закончится, пока Украина не будет сильной: Зеленский назвал три условия

Война с Россией не остановится, пока Украина не будет сильной. Для этого нашим защитникам нужны дальнобойные ракеты, артиллерия и системы противовоздушной обороны.

"До какого момента продлится война? В данной ситуации, пока Украина не будет сильной. Украина еще не так сильна, какой может быть. Нам нужно дать возможность действовать на поле боя", - подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что для этого Украине необходимы, во-первых, системы Patriot, которые могут предоставить США, - они помогут разблокировать небо. Во-вторых, нашей стране нужен паритет в артиллерии, после того, как украинские защитники пойдут вперед. И третьим условием являются дальнобойные ракеты.

"Если Россия знает, что ей на голову может прилететь дрон, она меньше стреляет. Если она будет знать, что в Украине есть ракеты, столь же дальнобойные как их Х или "Кинжалы", то они будут меньше стрелять и по людям, и по энергетике, потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) будет бояться за то, что люди вынесут его из Кремля", - добавил глава государства.