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Война не закончится, пока Украина не будет сильной: Зеленский назвал три условия

Четверг 28 марта 2024 20:37
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Война не закончится, пока Украина не будет сильной: Зеленский назвал три условия Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Война с Россией не остановится, пока Украина не будет сильной. Для этого нашим защитникам нужны дальнобойные ракеты, артиллерия и системы противовоздушной обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью CBS News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"До какого момента продлится война? В данной ситуации, пока Украина не будет сильной. Украина еще не так сильна, какой может быть. Нам нужно дать возможность действовать на поле боя", - подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что для этого Украине необходимы, во-первых, системы Patriot, которые могут предоставить США, - они помогут разблокировать небо. Во-вторых, нашей стране нужен паритет в артиллерии, после того, как украинские защитники пойдут вперед. И третьим условием являются дальнобойные ракеты.

"Если Россия знает, что ей на голову может прилететь дрон, она меньше стреляет. Если она будет знать, что в Украине есть ракеты, столь же дальнобойные как их Х или "Кинжалы", то они будут меньше стрелять и по людям, и по энергетике, потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) будет бояться за то, что люди вынесут его из Кремля", - добавил глава государства.

Помощь Украине

Напомним, страны Запада продолжают поставки вооружения Украине для того, чтобы помочь ей в защите от полномасштабного вторжения россиян.

Сейчас главными потребностями для украинских защитников является противовоздушная оборона и артиллерийские снаряды.

В частности, вопрос ПВО стал еще более актуален, поскольку оккупанты усилили ракетные удары по Украине. За последние несколько дней враг провел несколько массированных обстрелов.

Для атак оккупанты использовали баллистические ракеты. У Украины есть только несколько ЗРК, которые способны сбивать такие цели. Один из них - Patriot.

Вчера, 27 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров нашей страны передать новые системы Patriot. Он напомнил, что их главное предназначение - защищать жизни.

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