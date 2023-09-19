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РФ планирует войну в долгую. В США призвали G7 усилить помощь Украине

Вторник 19 сентября 2023 20:56
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РФ планирует войну в долгую. В США призвали G7 усилить помощь Украине Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны G7 признают, что Россия решила воевать против Украины в долгую, это требует постоянной военной и экономической поддержки Киева.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министры иностранных стран "Большой семерки", включая госсекретаря США Энтони Блинкена, встретились за ужином в понедельник вечером на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

"Было признано, что мы видим, как Россия переходит в этой войне в среднесрочную и долгосрочную перспективу", - сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Украине нужно больше помощи

Это означает продолжение западной поддержки Украины, а также обеспечение безопасности и экономической поддержки в среднесрочной перспективе.

"Речь идет, конечно, о том, чтобы имперский проект Путина продолжал терпеть неудачу", - добавил чиновник.

По его словам, речь идет также о совместной работе, чтобы обеспечить достаточное распределение обязанностей, а также распланировать долгосрочную поддержку Украины.

Представитель Госдепартамента добавил, что усиление противовоздушной обороны Украины имеет ключевое значение не только для поля боя, но и для защиты ее критически важной инфраструктуры с наступлением зимы.

Поддержка Украины странами Запада

Сегодня стало известно, что Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

Германия в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине две сотни бронированных машин MRAP, а также боеприпасы для минометов и артиллерии.

Эстония, Люксембург и Украина на заседании 19 сентября положили начало ИТ-коалиции, которая будет поддерживать ВСУ в киберсфере.

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