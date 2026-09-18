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"Война входит в решающую фазу". Туск предупредил о тяжелых месяцах для Украины и союзников

13:17 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
"Война входит в решающую фазу". Туск предупредил о тяжелых месяцах для Украины и союзников Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
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Война России, направленная на истощение украинской экономики, вступает в решающую фазу. Украину и ее союзников ждут тяжелые и сложные недели и месяцы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам в кулуарах саммита, передает "УНИАН".

"Нас всех, не только Украину, ждут тяжелые и сложные недели и месяцы", - сказал Туск.

Польский премьер отметил, что "война, направленная на истощение украинской экономики, похоже, вступает в решающую фазу".

По его словам, российские атаки сейчас направлены не только на уничтожение энергетической инфраструктуры, но и украинскую промышленность.

Говоря о ситуации вблизи польской границы, Туск отметил, что последние события вызывают беспокойство. При этом Польша готовится к разным сценариям.

"Мы говорим о возможных сценариях, а не о том, что обязательно произойдет. Польша и другие страны уже готовятся к разным сценариям, в том числе и к более драматичным. Но сегодня никто не может со стопроцентной уверенностью сказать, что будет происходить", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал министров с представителями правительства, армии и спецслужб после российских ударов по станции Ягодин у польской границы.

Тогда Туск предупредил, что ближайшие месяцы станут периодом интенсивных действий со стороны России, и не исключил, что эскалация может затронуть и польскую территорию.

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