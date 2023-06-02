Война в Украине не изменила взглядов Китая о возможном нападении на Тайвань, - IISS

В отчете Международного института стратегических исследований (IISS) говорится, что конфликт в Европе также может ускорить тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе к увеличению военных расходов и усилий по развитию военного потенциала.

Конфликт в отношении Тайваня

В последнее время возросло беспокойство США и всего региона по поводу усилий Китая по наращиванию военно-морского флота, милитаризации островов в Южно-Китайском море, попытке заключить соглашения безопасности в южной части Тихого океана и усилению риторики вокруг спорных территориальных претензий по Тайваню.

Эти беспокойства обострились в течение прошлого года, поскольку Пекин дважды устроил масштабные военные учения вокруг острова Тайвань и отказался осудить вторжение России в Украину.

Это вторжение также привлекло повышенное внимание Китая к Тайваню. Так, правящая коммунистическая партия Китая утверждает, что остров якобы является их собственностью, несмотря на то, что Пекин никогда его не контролировал. Партия пообещала объединить остров с материком, в случае необходимости - силой.

В докладе IISS отмечено, что нет никаких доказательств того, что война в Украине "изменила мышление Китая относительно временных рамок или методологии" относительно возможного нападения на Тайвань.

"Взгляд Пекина на Тайвань как на внутренний вызов сформировал его оценку того, что применение Китаем силы для возвращения острова было бы совершенно непохоже на войну в Украине", - говорится в отчете.

Однако в отчете отмечается, что китайские военные эксперты проанализировали последствия поддержки Западом Украины и факторы, способствовавшие плохой военной эффективности России.

Добавляется, что "невозможно определить, применит ли Китай силу для захвата Тайваня в какой-то момент в будущем" и что решение Пекина будет формироваться не только "оценкой военного потенциала, но и рассмотрением вероятности невоенной реакции США и союзников", включая потенциальные экономические последствия.

"Нет доказательств того, что у Китая есть фиксированный график вторжения на Тайвань", - добавляется в отчете.

Однако большое количество государств не хотят становиться на сторону растущей конфронтации между США и Китаем. В отчете отмечается, что "не существует общерегиональной тенденции к присоединению к США" из-за экономической зависимости и страха перед эскалацией.

Диалог Шангри-Ла

Сегодня начинается Азиатский саммит по вопросам безопасности IISS "Диалог Шангри-Ла", на котором поднимут вопрос о войне в Украине и ее влиянии на Азиатско-Тихоокеанский регион, а также растущей борьбы между США и Китаем.

Среди участников будут министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Китая Ли Шанфу и министр обороны Украины Алексей Резников.

Ожидается, что главы оборонных ведомств США и Китая в этом году не встретятся, что говорит о глубине разрыва в отношениях между двумя странами.

Так, глава Пентагона Ллойд Остин расстроен тем, что Китай отклонил предложение США встретиться на конференции, и предупредил, что постоянное отсутствие связи может привести к "инциденту, который может очень быстро выйти из-под контроля".

Отметим, что по данным американской разведки, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, но пытается избежать такого хода событий. Пекин предпочел бы мирное воссоединение.

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