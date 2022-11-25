Меркель заявила, что на исходе каденции не могла повлиять на Путина

Экс-канцлер Германии (2005 - 2021 годы) Ангела Меркель заявила, что не смогла провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину и повлиять на российского диктатора, поскольку она должна была вскоре покидать свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего канцлера ФРГ журналу Der Spiegel .

По словам Меркель, летом 2021 года, после переговоров президента США Джо Байдена и Путина, она хотела "установить независимый европейский формат дискуссии" относительно Украины с руководителем Кремля совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Совете ЕС.

Однако эту инициативу поддержали не все политики.

"Но у меня больше не было рычагов, чтобы настаивать, потому что, в конце концов, все знали: она уходит осенью", - сказала экс-канцлер.

Вспоминая свой прощальный визит в Москву в августе 2021-го, Меркель призналась, что имела "очень ясное ощущение", что ее уже не воспринимают, как влиятельного политика.

"Что касается влияния в политике, с вами покончено". Для Путина важна только власть. В этот последний визит он также привел с собой Лаврова, а то мы часто встречались наедине", - говорит Меркель.