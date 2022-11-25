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Меркель заявила, что на исходе каденции не могла повлиять на Путина

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Пятница 25 ноября 2022 04:19
Меркель заявила, что на исходе каденции не могла повлиять на Путина Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Экс-канцлер Германии (2005 - 2021 годы) Ангела Меркель заявила, что не смогла провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину и повлиять на российского диктатора, поскольку она должна была вскоре покидать свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего канцлера ФРГ журналу Der Spiegel.

По словам Меркель, летом 2021 года, после переговоров президента США Джо Байдена и Путина, она хотела "установить независимый европейский формат дискуссии" относительно Украины с руководителем Кремля совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Совете ЕС.

Однако эту инициативу поддержали не все политики.

"Но у меня больше не было рычагов, чтобы настаивать, потому что, в конце концов, все знали: она уходит осенью", - сказала экс-канцлер.

Вспоминая свой прощальный визит в Москву в августе 2021-го, Меркель призналась, что имела "очень ясное ощущение", что ее уже не воспринимают, как влиятельного политика.

"Что касается влияния в политике, с вами покончено". Для Путина важна только власть. В этот последний визит он также привел с собой Лаврова, а то мы часто встречались наедине", - говорит Меркель.

Напомним, ранее в сентябре Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам Владимира Путина. При этом позже на ее заявление о том, что якобы без участия РФ мир в Европе невозможен, резко отреагировали в Офисе президента Украины.

Добавим также, недавно канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор получает советы от Ангелы Меркель, своей предшественнице на этом посту.

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Владимир Путин Ангела Меркель
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