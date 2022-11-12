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Шольц признался, что до сих пор получает советы от Меркель

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Суббота 12 ноября 2022 07:09
Шольц признался, что до сих пор получает советы от Меркель Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Канцлер Германии Олаф Шольц все еще регулярно получает советы от своей предшественницы на этом посту Ангелы Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление чиновника вещателю RND.

Как отметил Шольц на дискуссии, его с госпожой Меркель, экс-лидером партии Христианско-демократический союз, связывают долгие годы знакомства и совместной работы.

"Во-первых, мы знаем друг друга давно и всегда хорошо работали вместе, хотя мы в разных партиях", - сказал канцлер, представитель Социал-демократической партии.

Также он добавил, что "это будет происходить и дальше".

Кроме Меркель, Шольц также консультируется со многими другими политиками, представителями разных политсил, "далеко за пределами правящих партий".

"Я не чувствую себя одиноким", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Напомним, ранее в сентябре Меркель призвала серьезно относиться к словам Владимира Путина. При этом позже на ее заявление о том, что якобы без участия РФ мир в Европе невозможен, резко отреагировали в Офисе президента Украины.

К слову, недавно советник Меркель предложил "депутинизировать" Россию, а также подчеркнул, что российский диктатор должен ответить персонально за совершенные преступления.

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Ангела Меркель Олаф Шольц
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