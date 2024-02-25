Война в Украине угрожает безопасности Европы и США, - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин в своем обращении ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину призвал Конгресс поддержать законопроект о предоставлении помощи и отчитывался про поддержку Украины со стороны Штатов.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину вместе с международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить то, что ей нужно для ее обороны сейчас и в будущем", – отметил Остин.

Он подчеркнул, что война России угрожает не только европейской безопасности, но и странам вне Европы. По его словам, мир станет опасным, если Путин и его сторонники решат, что они могут стереть демократию с карты мира и вынудить свободных людей жить в страхе.

Кроме того, глава Пентагона подытожил:

с начала полного вторжения России в Украину страны международной коалиции выделили более 87 млрд долларов помощи;

Соединенные Штаты предоставили Украине через президентские полномочия и Инициативу содействия безопасности Украины более 44,2 млрд долларов;

вместе с партнерами они научили более 123 тысячи украинцев в более чем 80 местах по всему миру;

только Соединенные Штаты провели обучение около 19 тысяч украинских военнослужащих на общевойсковых вооружениях, специальных боевых платформах, а также навыках персонала и лидерства;

"Мы поддерживаем борьбу Украины за свободу и потому, что это правильно, и потому что это имеет значение для дальнейшей безопасности Америки", - подчеркнул Ллойд Остин.

Джо Байден об Украине

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что полномасштабная война в Украине представляет угрозу всей Европе и миру. Он подчеркнул, что Путин должен заплатить цену своих действий, ведь десять лет назад он оккупировал Крым и до сих пор пытается стереть Украину с карты.