От "Байрактаров" до F-16. Какое оружие союзников способно изменить ход войны в Украине

Возможности Украины эффективно воевать против России зависят от западной поддержке. Благодаря ей Силы обороны продолжают бить врага в небе, на земле и воде, а победа - недостижима без наращивания поставок и расширения номенклатуры.

При подготовке материала использовались: публикации CNN, Forbes, The Telegraph, The Economist, Business Insider, Центра анализа европейской политики (CEPA), заявления украинских и западных официальных лиц.

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За два года Украиина получила много образцов западных вооружений, однако для нового качественного прорыва нужны ракеты большой дальности, как немецкие Taurus или американские ATACMS (на 300 км). Кроме того, как стало известно в декабре, украинская сторона просит у США передовую систему противоракетной обороны THAAD.

Фото: оружие, которое запрашивает Украина (инфографика РБК-Украина)

По данным Reuters, Украина также запросила дополнительные танки Abrams, 155-мм артиллерию, самолеты F-16 и F-18 с американских складов.

Фото: Украина заинтересована в получении истребителей F-16 и F-18 (инфографика РБК-Украина)

С учетом проблем, с которыми столкнулся пакет помощи на 60 млрд долларов, поставка вышеуказанных дорогостоящих вооружений под вопросом. Однако еврпоейские F-16 ожидаются этим летом.

Как беспилотники стали высокоточным оружием в Украине

Ударный беспилотник "Байрактар" турецкого производства стал настоящей звездой информационного поля в первые месяцы полномасштабной войны. Это дрон, способный находиться в небе свыше 12 часов и наносить удары противотанковыми ракетами или корректируемыми авиабомбами. Весной 2022 года в сети были популярны видео атак по российским колоннам, а "боевой птичке" посвящались песни.

"Вирусные ролики TB2 (полное название Bayraktar TB2, - ред.) были прекрасным примером современной войны в эпоху TikTok", - писал старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) Аарон Штайн в статье для Atlantic Council.

По его словам, эти дроны "не были волшебным оружием, но были достаточно хороши". Среди недостатков он выделял недостаточную скорость и уязвимость к средствам ПВО. Согласно данным OSINT-расследователей, за первый год россиянам удалось уничтожить около 20 единиц. Однако количество потерь перевешивается относительно невысокой стоимостью БПЛА.

Россияне распространяли фейки о якобы несостоятельности "Байрактаров", жаловались Турции, но поставки продолжались. На счету их счету множество победных вылетов, особенно выделяют роль в освобождении острова Змеиный и потоплении крейсера "Москва". Считается, что именно они отвлекали ПВО, пока ракеты "Нептун" неслись к флагману Черноморского флота.

Спустя два года они почти не используются на фронте. По крайней мере, как боевая единица. Как заявляли в военной разведке, все потому, что РФ значительно усилила свою ПВО. Сейчас "Байрактары" преимущественно летают в разведку, но это не значит, что Украина откажется от них. Наоборот, на 2025 год планируется запуск завода, который будет выпускать по 120 единиц в год.

На поле боя в Украине произошла революция в использовании беспилотников как оружия. По оценкам британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), в прошлом году ВСУ тратили около 10 000 дронов в месяц, при этом потребность на фронте может быть в 20 раз выше.

С нынешней войны начинается отсчет массового использования дронов-минометов. Как правило, это квадрокоптеры, которые сбрасывают мины 60 или 80 калибра с точностью до метра. Была информация о поставке 800 дронов-минометов Revolver 860 (Тайвань), способных нести до восьми мин на расстояние до 20 км. Сейчас Силы обороны используют более мощные БПЛА украинского производства. Сколько их, неизвестно, но в условиях дефицита снарядов они могут стать альтернативой артиллерии.

Еще один вид - барражирующие боеприпасы. Это небольшие дроны с интегрированной боевой частью. Россия их тоже применяет, например, "Ланцеты", которыми бьют по украинским гаубицам и бронетехнике. У США есть значительно более эффективные Switchblade 600, несущие боевую часть ракеты Javelin, но их до сих пор не поставляют серийно в Украину. Их стоимость может составлять 220 000 долларов, что равняется стоимости российской БМП, а средство поражения не должно стоить так же, как и его цель. Эффективно применяются польские польские Warmate. На видео ниже такой дрон уничтожает вражеский ЗРК "Тор".

Одна из самых громких новинок - украинские беспилотные катера-камикадзе. Потребность в них возникла, поскольку Украина не имела ракет большой дальности в достаточном количестве, чтобы нейтрализовать Черноморский флот РФ. У них все преимущества и недостатки воздушных дронов, но в случае численного применения малозаметных катеров шансы на успех довольно высоки. Как результат - на сегодня с их помощью атаковали Крымский мост, уничтожили несколько кораблей, что вынудило Россию частично вывести флот из Крыма. На прошлой недели катера Magura V5 потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Активно применяются воздушные дроны-камикадзе. Первые атаки на российские нефтебазы, вероятно, наносили китайскими дронами Mugin-5 PRO, переоборудованными под удары взрывными зарядами. Долгое время тяжелые камикадзе были единственной достижимой перспективной бить на расстояние более 300 км. Как в случае с ударами реактивными беспилотниками ТУ-141 "Стриж" по тыловым аэродромам. Но уже известно, что Украина вышла на серийное производство таких дронов, как "Бобер" (аналог иранского "шахеда"), которыми в том числе атаковали Москву, "Рубака" и ряд других. Как заявил вице-премьер Михаил Федоров, в 2024 году военные получат тысячи БПЛА с дальностью от 300 до 1000 км.

Однако в условиях нехватки снарядов на фронте на первый план вышли FPV-дроны. Это небольшие квадрокоптеры, используемые для сброса боеприпасов или для поражения интегрированной боевой частью. На сегодня их роль настолько значима, что на 2024 год было анонсировано производство миллиона единиц. Конечно, дроны всех видов влияют на ситуацию на поле боя, но не способны обеспечить решающее преимущество.

"Этого не произойдет. Почему? Потому что, как и в средневековье, пока человек не пойдет пешком, чтобы установить флаг во вражеский окоп, можно запустить над ним миллион дронов, и никто не заберет его обратно", - говорил начальник ГУР Кирилл Буданов в недавнем интервью Liberation.

Технологическое превосходство. Как западная артиллерия обеспечила успех в 2022 году

С начала вторжения Украина попала под массированную артиллерийскую бомбардировку. Российский арсенал включал самоходные гаубицы МСТА, буксируемые M1955, "Грады", тяжелые огнеметные системы и "Пионы". Украина могла ответить таким же советским оружием, но запасы были значительно меньше, чем у РФ. Ситуация на Донбассе складывалась все более мрачная, поэтому у западных союзников просили больше поддержки.

Весной артиллерия и ракетные установки стали поступать десятками, включая M777 из США, Австралии и Канады, польские самоходные гаубицы Krab и французские CAESAR. Летом партнеры решились на поставки дальнобойных реактивных систем HIMARS, M270 и MARSII, бьющие на 80 км ракетами с GPS-наведением. После того, как они начали уничтожать вражеские склады, линии снабжения, командные центры и мосты через Днепр, украинские военные сразу ощутили, как давление на них ослабло.

"Теперь у нас есть "Химеры" (HIMARS, - ред.), мы уничтожаем их материально-техническое обеспечение", - говорил летом 2022-го командир на Херсонском фронте с позывным "Псих" в беседе с The Telegraph.

Прогнозы западных аналитиков сбылись. Поставки позволили Украине преодолеть разрыв с российской огневой мощью и отвоевать территории Харьковской области, а до ноября освободить Херсон - единственный захваченный с 2022 года областной центр.

Как писал профессор Командно-штабного колледжа Армии обороны Израиля Ягиль Хенкин для издательства Университета морской пехоты США, HIMARS имел два ключевых эффекта. Во-первых, удары вынудили россиян переместить склады подальше в тыл, тем самым сократив огневую мощь вблизи фронта. Во-вторых, удары по мостам подорвали логистические возможности России.

Однако на втором году войны стало ясно, что РФ создала не только физическую, но и мощную электронную защиту. Как заявил командир 59-й мотострелковой бригады Павел Петриченко в разговоре с CNN, западное оружие стало особо уязвимым для систем радиоэлектронной борьбы. В частности, HIMARS и снаряды Excalibur 155 наводятся по GPS, и применение РЭБ снизило их точность, фактически нивелировав преимущества умного оружия. Россияне активно используют глушение и подмену GPS-сигналов, и даже спикер Пентагона Чарли Дитц признал, что российские средства РЭБ сделали HIMARS неэффективными. Но отметил, что США принимают меры, чтобы устранить уязвимость.

Скорее всего, HIMARS еще не сказали своего последнего слова в российско-украинской войне. В январе стало известно, что партнеры передали Украине легкие бомбы малого диаметра GLSDB, которые еще не применялись в конфликтах. А в сети снова регулярно появляются видео работы по вражеским "Градам", пусковым станциям дронов и так далее. На днях, предположительно, две ракеты HIMARS ударили по полигону в районе Волновахи, в результате чего могли погибнуть свыше 60 оккупантов.

Самоходная артиллерия типа французских Caesar, обладающая технологическим преимуществом, тоже помогает менять ход войны. В частности, она стала незаменимым элементом в контрбатарейной борьбе (с артиллерией противника). С появлением Caesar правила игры изменились, они способны стрелять на 40 км, а при использовании Excalibur - на все 50 км. Уже в одном из первых боев они сожгли два танка, БМП и БТР вместе с экипажами. На Caesar охотятся российские "Ланцеты", но скорострельность и мобильность позволяет гаубицам избегать ударов.

Не менее интересны шведские САУ Archer, которые называют снайперскими винтовками в мире артиллерии. По словам полковника армии США в запасе Майкла Джейкобсона, они гораздо более совершенны, скорострельны, точны и смертоносны, чем российские. Они лучше справляются с контрбатарейным огнем, а также имеют модульные части, которые можно при повреждении снимать и заменять новыми, оставляя оружие в бою. Но и здесь не без проблем. Для западной артиллерии требуется снаряды 155-мм калибра, и задержка пакетов от США и других партнеров ставят Украину в опасное положение, так как при всей своей технологической отсталости РФ продвигается за счет количественного превосходства в стволах.

Бронированный кулак. Почему западные танки еще не стали "game changer"

В начале 2023 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что ему нужно 300 танков, чтобы отбросить россиян на рубежи до 24 февраля 2022-го. Речь шла о танках вообще, однако на западные образцы были особые надежды. Бронетехника способна изменить ситуацию на любом фронте, в первую очередь там, где планировалось наступление. Без нее любая попытка значительно продвинуться обречена на провал и колоссальные потери.

Под контрнаступление-2023 Украина получила танки Challenger 2, Leopard 1, Leopard 2, а также боевые машины поддержки, такие как Bradley и Marder. Американские Abrams доехали только осенью. В целом западная бронетехника особо не повлияла на ход войны. По крайней мере пока.

Западные медиа пишут о проблемах, с которыми столкнулась украинская армия. Например, о том, что танки пришли без брони, и о том, что не хватает запчастей для ремонта. Как отмечает Forbes, не менее 12 танков Leopard 2 были потеряны, а часть повреждена.

Летнее контрнаступление начиналось с 78 танками Leopard 2 в разных версиях. Leopard 2A4 оснащена 33-я механизированная бригада на юге, Strv 122 - 21-я механизированная бригада на востоке, 47-я механизированная бригада, переброшенная на восток, - Leopard 2A6. И все три бригады теряли танки из-за российских мин, беспилотников, артиллерии и ракет. В итоге полностью списаны не менее семи Leopard 2A4, четыре Leopard 2A6 и один Strv 122 сгорели.

Но на самом деле потенциально десятки танков выведены из строя по другой причине. Как заявил глава ситуационного центра минобороны Германии Кристиан Фрейдинг, перед отправкой на ремонт в Литву и Польшу украинские военные снимают детали, чтобы починить менее поврежденные "леопарды" на месте. Это значит, что в центрах приходится не только устранять повреждения, но и заменять недостающие элементы. В связи с этим на ремонт может уходить несколько месяцев.

Замдиректора исследовательского Центра Арройо (США) Джан Джентиле считает, что Украина придерживает большую часть полученных танков для будущего наступления в 2024 году, пишет Business Insider.

"Танки западного типа качественно превосходят даже лучшие российские танки. У них лучше броня за счет современных систем активной защиты, управление огнем, оптика и боеприпасы", - сказал он.

Abrams имеет подтвержденный опыт поражения танков советского производства еще во время войны в Персидском заливе. Однако до сих пор не изменил правила игры в Украине. По мнению Джентиле, следующее наступление сложно представить, если Силы обороны не обескровят противника. Скорее всего, на этом следует сосредоточиться как минимум до конца зимы. И над тем, как справиться с главной головной болью, связанной с Abrams. Дело в том, что они плохо справляются с грязью, фильтры требуют постоянной очистки, если не проводить ее в течение 12 часов, может потребоваться замена двигателя. Ближайший центр обслуживания тоже находится в Польше.

Дальнобойные ракеты в действии. Результаты 2023 года и планы на будущее

В 2023 году украинских арсенал дальнобойного оружия пополнили ракеты. В первую очередь речь идет о британских Storm Shadow и французских аналогах SCALP с дальностью поражения свыше 250 км. Крылатая ракета имеет боеголовку массой 450 кг, инерциальную систему навигации, GPS, инфракрасное наведение и автоматическое распознавание цели на основе загруженного изображения. Запускается с доработанных под эти цели Су-24.

Украинские силы успешно применяли SCALP/Storm Shadow для ударов по Чонгарскому мосту, штабу 58-й армии в оккупированном Бердянске, склады в Крыму и Херсонской области. В сентябре несколько ракет ударили по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате чего был уничтожен БДК "Минск" и серьезно повреждена подводная лодка "Ростов-на-Дону". А в рамках операции "Крабовая ловушка" они поразили штаб Черноморского флота РФ. В ноябре под удар попал судостроительный завод в Керчи и малый ракетный корабль "Аскольд", а в декабре - БДК "Новочеркасск" в порту Феодосии.

Ожидается, что ракеты SCALP/Storm Shadow продолжат играть важную роль и в 2024 году. Задача Украины в том, чтобы точечно атаковать тыловые цели, чтобы подорвать боеспособность противника, уничтожая склады, узлы управления и личный состав. Самой желанной целью остается Крымский мост - жизненно важный для российской оккупации Крыма, частей Херсонской и Запорожской областей.

Опорные колонны и секции являются наиболее прочными. Даже мощная бомбе не способна разрушить мост полностью, а короткие пролеты позволяют быстро менять поврежденные участки. Поэтому Украине нужны ракеты, способные нести тяжелые боеголовки, и в таком количестве, чтобы сокрушить российскую ПВО и сделать ремонт моста невозможным. Все это могут обеспечить немецкие авиационные ракеты Taurus, говорится в статье Центра анализа европейской политики (CEPA).

Taurus имеет боеголовку для разрушения бункеров и инфраструктуры, технологии малозаметности, позволяющие обойти ПВО, и другие средства электронного противодействия. Самое главное - у Германии около 600 таких ракет, дальность действия которых превышает 500 км. Но немецкий канцлер Олаф Шольц пока не видит, как они могут изменить ситуацию на войне.

"Украине нужен Taurus, и он нужен ей сейчас. Storm Shadow не является эквивалентной заменой. В этом отношении предложение неприемлемо", - говорила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Как пишет BILD, правящая коалиция готовила секретный пакет, в который войдет большое количество боеприпасов, транспортных средств и систем вооружения. В проекте напрямую не говорится о ракетах Taurus, но есть упоминание оружия дальнего действия, необходимых для того, чтобы "Украина могла осуществлять целевые атаки на стратегически важные цели далеко в тылу российского агрессора". На этой неделе Бундестаг проголосовал за рекомендацию передать ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Taurus не будут применяться для ударов по российской территории, а лишь для уничтожения военной инфраструктуры вблизи фронта.

В октябре Силы обороны впервые применили ATACMS. Ракеты с дальностью до 150 км атаковали военные аэродромы в Бердянске и Луганске. По данным OSINT-аналитиков, в результате удара было уничтожено 9 вертолетов, еще 15 получили повреждения. После этого противник передислоцировал авиацию в Таганрог. В то же месяце российская пропаганда распространяла противоречивые сообщения о перехвате ATACMS, а в ночь на 30 октября - об ударе по комплексам ПВО на мысе Тарханкут в Крыму. Издание ASTRA сообщало о поражении С-300, но официально удар не был подтвержден ни украинской, ни российской стороной.

В Офисе президента рассчитывали, что передача ATACMS решит две ключевые задачи: станет сигналом для всех, что Россия должна проиграть, и ускорит уничтожение тыловых ресурсов. В ВСУ уверены, что удары такими ракетами подорвут логистику РФ.

"Появление такого мощного оружия, как ATACMS, является существенным "геймчейнджером", которым раньше были, например, HIMARS, затем стали Patriot", - говорил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Как и любое другое оружие, ATACMS не станут тем самым "вундерваффе", которое обеспечит Украине победу. Но способны помочь выбить оккупантов. Многое упирается в количество переданных ракет. По данным западных СМИ, американские партнеры передали около двух десятков. И как стало известно, Вашингтон работает над поставкой более дальнобойного варианта - на 300 км.

Закрывая небо. Чего удалось добиться с западной ПВО и почему F-16 все еще необходимы

На момент полномасштабного вторжения наземная ПВО Украины была представлена 29 дивизионами -300П, 10 дивизионами "Бук", а также некоторым количеством ЗРК С-125 и "Тор". Действия зенитчиков в первые месяцы были образцовыми, поскольку удалось не только сохранить комплексы, но и повлиять на битву за Киев. Тогда весной 2022 года удалось сбить большую часть крылатых ракет, десятки вертолетов и самолетов.

Западные партнеры сосредоточились на передаче ПВО советского производство - С-300, "Оса", С-125 и другие. Однако массированные атаки на энергетику подтолкнули к передачи систем западного образца. Еще до конца 2022 года в Украине появились как современные NASAMS и IRIS-T, так и "ветераны" в виде MIM-23 Hawk.

За первые пять месяцев работы NASAMS сбили более 100 ракет и дронов. Военные говорят, что комплекс легок в управлении и эффективен. ЗРК хорошо зарекомендовал себя, его высоко оценивают, а недавно стало известно, что Норвегия передаст еще несколько пусковых установок и центров управления.

Украина стала первым в мире оператором немецкой системы IRIS-T SLM. Комплекс поступил на боевое дежурство в октябре 2022 года и за полгода показал отличный результат. Как говорил командующий Воздушных сил Николай Олещук, из 51 выпущенной ракеты все достигли цели. По состоянию на январь 2024 года Украина получила три системы IRIS-T SLM, две пусковые установки IRIS-T SLS. Планируется передача еще пяти систем IRIS-T SLM и 22 пусковых IRIS-T SLS.

Однако пиком усиления ПВО стало развертывание американской системы Patriot. Это сразу отразилось на эффективности российских атак. С тех пор, как Patriot появился в Украине, над Киевом и не только довольно успешно сбиваются "аналоговнетные" баллистические ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Вероятно, в мае комплекс данного типа поучаствовал в уничтожении российских Су-34, Су-35 и пары вертолетов Ми-8 над Брянской областью. А в декабре на южном направлении в течение одного дня уничтожили три Су-34, что тоже приписывают Patriot. Версия с применением его ракет рассматривается как возможный сценарий удара по самолету дальней разведки А-50, который стал самой дорогой потерей после крейсера "Москва". На конец декабря было известно о поставке трех батарей Patriot и нескольких дополнительных пусковых установок. В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский намекнул на прибытие еще двух систем, которые "способны сбивать все".

Еще больше воздушный щит сможет усилить боевая авиация западного образца. Украина рассчитывает на истребители F-16, которые дополнят ПВО, "догоняя" российские ракеты, а также будут задействованы в фронтовых операциях. Как показал опыт 2023 года, наступление на укрепленные позиции без превосходства в воздухе обрекает его на провал. В то же время массированные авиаудары по Силам обороны в Авдеевке буквально разнесли позиции и вынудили украинские войска отступить из города.

Западные партнеры заверяют, что вопрос F-16 продвигается по графику. Только Нидерланды готовы передать в 2024 году не менее 24 единиц. Ожидается, что первые западные истребители появятся в украинском небе к лету. По данным CNN, к этому времени первая группа пилотов точно завершит подготовку. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечает, что будут переданы самолеты не новейших модификаций, и их не будет сразу 40, 60 или 120.

"Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будет F-16. Мы ожидаем как можно скорее", - добавил он.

Очевидно, F-16 не принесут мгновенную победу, но вполне могут изменить ход войны. Они способны обеспечить то, что нужно больше всего - преимущество в небе на оккупированных территориях. Если сейчас туда залетает по 8-9 самолетов, которые сбрасывают управляемые бомбы и ракеты, то при наличии F-16 враг уже не сможет свободно делать это, как сейчас.

"Поэтому преимущество в воздухе - ключ к успеху на земле", - говорил Игнат.

Главное - западные самолеты расширят возможности по борьбе с авиацией противника, БПЛА и ракетами.

"Самолет F-16 имеет очень мощные возможности авиационной поддержки действий войск, огневой поддержки. Это существенное улучшение огневой мощи Вооруженных сил в целом", - подчеркивал украинский пилот с позывным "Мунфиш", который проходит подготовку на F-16.