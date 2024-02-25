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Війна в Україні загрожує безпеці Європи та США, - голова Пентагону

США, Неділя 25 лютого 2024 04:26
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Війна в Україні загрожує безпеці Європи та США, - голова Пентагону Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Міністр оборони США Ллойд Остін у своєму зверненні до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україні закликав Конгрес підтримати законопроєкт щодо надання допомоги та відзвітував про підтримку України з боку Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну разом із міжнародними союзниками та партнерами, щоб забезпечити те, що їй потрібно для її оборони зараз і в майбутньому", - зазначив Остін.

Він підкреслив, що війна Росії загрожує не лише європейській безпеці, а й країнам поза межами Європи. За його словами, світ стане небезпечним, якщо Путін і його прихильники вирішать, що вони можуть стерти демократію з карти світу та змусити вільних людей жити в страху.

Крім того, глава Пентагону підсумував:

  • з початку повного вторгнення Росії в Україну країни міжнародної коаліції виділили понад 87 млрд доларів допомоги;
  • Сполучені Штати надали Україні через президентські повноваження та Ініціативу сприяння безпеці України понад 44,2 млрд доларів;
  • разом з партнерами вони навчили понад 123 тисячі українців у понад 80 місцях по всьому світу;
  • лише Сполучені Штати провели навчання близько 19 тисяч українських військовослужбовців на загальновійськових озброєннях, спеціальних бойових платформах, а також навичках персоналу та лідерства;

“Ми підтримуємо боротьбу України за свободу і тому що це правильно, і тому що це має значення для подальшої безпеки Америки”, – підкреслив Ллойд Остін.

Джо Байден про Україну

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що повномасштабна війна в Україні становить загрозу для всієї Європи та світу. Він наголосив, що Путін має заплатити ціну своїх дій, адже десять років тому він окупував Крим та досі намагається стерти Україну з карти.

Нагадаємо, можливості України ефективно вести боротьбу проти Росії залежать від підтримки Заходу. Завдяки їй Збройні сили продовжують вести бойові дії в небі, на землі та воді, а перемога стає недосяжною без зростання поставок та розширення асортименту. Визначено знакові озброєння, які зможуть змінити хід війни.

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