Война в Украине вышла на новый уровень, - Financial Times

Даже на значительном расстоянии от линии фронта любая ошибка может стоить жизни. Новая реальность войны на востоке Украины изменила тактику армии, логистику и само понятие тыла.
По данным издания, уже в десятках минут езды от российских позиций любая активность может стать смертельно опасной.
Над позициями постоянно работают вертолеты, а поля пересекают линии оптоволоконной связи, используемые для управления техникой и беспилотниками.
Пикапы, на которых передвигаются военные, защищают металлическими конструкциями, пытаясь снизить риск удара.
В прифронтовых районах инфраструктура также адаптируется к угрозе. В Херсоне над дорогами и больницами натягивают защитные сетки, чтобы уменьшить опасность атак с воздуха.
Вблизи линии соприкосновения привычное движение практически исчезло. Военные выходят на позиции ночью, используют антитепловые плащи или ждут густого тумана.
Поставки продовольствия и снаряжения часто доставляют беспилотники, а эвакуацию раненых иногда проводят роботизированные системы.
Ветеран морской пехоты и руководитель фонда Come Back Alive Тарас Чмут назвал происходящее "зоной смерти".
"Война изменилась радикальным образом. И каждый месяц зона смерти увеличивается. Европейцам это все еще трудно понять".
Главную роль в новой тактике играют FPV-дроны, которые отслеживают транспорт и атакуют его с высокой точностью. В результате обычные машины почти исчезли из районов рядом с фронтом.
Представитель 93-й бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова отметила, что в ближайшей зоне боевых действий транспорт практически не используется.
Чтобы защитить дороги, над ними натягивают километры сеток, формируя своеобразные туннели. Однако даже такая защита не гарантирует безопасности.
Фронт стал полигоном для испытания современных средств борьбы и противодействия. Активно применяется радиоэлектронная борьба, которая глушит сигналы управления дронами.
В ответ российские силы используют беспилотники на длинных оптоволоконных кабелях — иногда до 40 километров — которые не подвержены радиопомехам.
Классические бронеколонны практически исчезли. Военные все чаще используют простые методы защиты: вооруженные пикапы, оружие для перехвата дронов сеткой и другие импровизированные решения.
Одновременно фиксируются и необычные способы атак — от передвижения небольшими группами под маскировкой до использования мотоциклов, багги и даже лошадей.
