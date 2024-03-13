"Война в Украине - тревожный сигнал". Финляндия призвала укрепить оборонную промышленность ЕС

"Война в Украине стала для всех нас тревожным сигналом. Мы больше никогда не должны так сильно зависеть от других в вопросах энергетики и безопасности. Мы должны позаботиться о собственной обороне. Развитие нашей оборонной промышленности, повышение готовности и укрепление границ - важнейшие составляющие нашей общей архитектуры безопасности", - заявил он.

Премьер Финляндии добавил, что ЕС должен улучшить европейскую комплексную безопасность.

"Это включает в себя оборону и безопасность границ, а также готовность в более широком смысле. Во-первых, укрепление нашей оборонной промышленности является приоритетом номер один. У Европейского союза есть нормативные акты и ресурсы, и мы должны использовать эти инструменты. Даже будучи членом НАТО, мы считаем, что Европа может сделать многое. НАТО и ЕС не исключают друг друга - они дополняют друг друга", - подчеркнул Орпо.

Финский лидер также подчеркнул необходимость решения проблемы безопасности границ.

"Россия использует миграцию в качестве оружия, чтобы оказать давление на Финляндию и весь ЕС. Россия подталкивает граждан третьих стран к нашей восточной сухопутной границе. Это неприемлемо. Количество мигрантов еще относительно невелико, но это явление вызывает тревогу. Если мы не сможем остановить это явление сейчас, оно станет вопросом числа и еще большей угрозой для национальной и европейской безопасности", - заявил он.

Стратегия ЕС

Еврокомиссия 5 марта представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС.

Наряду с новой стратегией Еврокомиссия предложила Европейскую программу оборонной промышленности, призванную "перевести от краткосрочных чрезвычайных мер, принятых в 2023 году и заканчивающихся в 2025 году, к более структурированному и долгосрочному подходу для достижения оборонно-промышленной готовности".

Программа мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы.

В Еврокомиссии также хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.

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