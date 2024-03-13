"Війна в Україні - тривожний сигнал". Фінляндія закликала зміцнити оборонну промисловість ЄС

"Війна в Україні стала для всіх нас тривожним сигналом. Ми більше ніколи не повинні так сильно залежати від інших у питаннях енергетики та безпеки. Ми повинні подбати про власну оборону. Розвиток нашої оборонної промисловості, підвищення готовності та зміцнення кордонів - найважливіші складові нашої спільної архітектури безпеки", - заявив він.

Прем'єр Фінляндії додав, що ЄС повинен поліпшити європейську комплексну безпеку.

"Це охоплює оборону і безпеку кордонів, а також готовність у ширшому сенсі. По-перше, зміцнення нашої оборонної промисловості є пріоритетом номер один. У Європейського Союзу є нормативні акти і ресурси, і ми повинні використовувати ці інструменти. Навіть будучи членом НАТО, ми вважаємо, що Європа може зробити багато чого. НАТО і ЄС не виключають одне одного - вони доповнюють одне одного", - підкреслив Орпо.

Фінський лідер також наголосив на необхідності вирішення проблеми безпеки кордонів.

"Росія використовує міграцію як зброю, щоб чинити тиск на Фінляндію і весь ЄС. Росія підштовхує громадян третіх країн до нашого східного сухопутного кордону. Це неприйнятно. Кількість мігрантів ще відносно невелика, але це явище викликає тривогу. Якщо ми не зможемо зупинити це явище зараз, воно стане питанням числа і ще більшою загрозою для національної та європейської безпеки", - заявив він.

Стратегія ЄС

Єврокомісія 5 березня представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС.

Поряд із новою стратегією Єврокомісія запропонувала Європейську програму оборонної промисловості, покликану "перевести від короткострокових надзвичайних заходів, які було вжито 2023 року і які закінчуються 2025 року, до більш структурованого і довгострокового підходу для досягнення оборонно-промислової готовності".

Програма мобілізує 1,5 млрд євро з бюджету ЄС на 2025-2027 роки.

У Єврокомісії також хочуть, щоб Україна взяла участь у запропонованих нових схемах щодо збільшення спільних закупівель та виробничих потужностей.

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