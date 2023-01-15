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Война в Украине стала невероятным источником данных для США об их вооружении, - CNN

Фото: Война в Украине стала невероятным источником данных для США об их вооружении (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Для американских военных война в Украине стала невероятным источником данных о полезности их собственных систем. Поскольку война дала редкую возможность изучить, как работают американские системы вооружений в условиях интенсивного использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание отмечает, что американские оперативные офицеры и другие военные чиновники также отслеживали, насколько успешно Россия использовала дешевые, расходуемые беспилотники, которые взрываются при ударе, предоставленные Ираном, для разрушения украинской энергосистемы.

"Украина - это абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этих устройств никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами. Это реальные боевые испытания", - сказал один источник, знакомый с западной разведкой.

По словам американского офицера по военным операциям, знакомого с ситуацией на поле боя, а также по результатам недавнего исследования британского аналитического центра, некоторые высококлассные системы, переданные украинцам, такие как беспилотник Switchblade 300 и ракета, предназначенная для поражения радарных систем противника, оказались менее эффективными на поле боя, чем предполагалось.

Но легкие американские реактивные системы залпового огня M142, или HIMARS, сыграли решающую роль в успехе Украины - даже несмотря на то, что официальные лица извлекли ценные уроки о том, как быстро эти системы требуют ремонта при таком интенсивном использовании.

То, как Украина использовала свои ограниченные запасы ракет HIMARS для того, чтобы посеять хаос в российском командовании и управлении, поражая командные пункты, штабы и склады снабжения, было поучительным, заявил представитель оборонного ведомства, добавив, что военные руководители будут изучать это в течение многих лет.

Напомним, 6 января США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов, в который вошли БМП Bradley.

В Минобороны США планируют в конце января провести обучение для украинских военных по эксплуатации Bradley.

Подробнее о боевых машинах Bradley читайте в материале РБК-Украина.

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