Война в Украине - разминка. В США обеспокоены темпами разработки ядерного оружия в Китае

"Этот украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, - это всего лишь разминка, - заявил на этой неделе на конференции адмирал ВМС Чарльз Ричард, командующий Стратегическим командованием США. - И не пройдет много времени, прежде чем мы будем подвергаться испытаниям способами, которыми мы не подвергались в течение долгого времени".

По его словам, политика сдерживания Китая "медленно тонет" как корабль, поскольку Китай продвигается в изготовлении ядерного оружия быстрее США.

"Он тонет медленно, но он тонет, поскольку, по сути, они внедряют свои возможности в поле быстрее, чем мы. Медленное опускание вряд ли является утешением. Пока эти кривые продолжаются, не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры или насколько хороши наши лошади - нам их будет не хватать. И это очень ближайшая проблема", - отметил адмирал.

Ричард отметил, что Америка сохраняет преимущество в подводных лодках, "может быть, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое у нас (у США, - ред.) еще есть".

Но даже это преимущество, по мнению военного, может исчезнуть, если Америка не наберет темп, "решив проблемы с техническим обслуживанием и начав новое строительство", например, как предложил Ричард, трех быстроходных подводных лодок класса "Вирджиния" в год "было бы хорошим началом".