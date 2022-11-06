Війна в Україні - розминка. У США стурбовані темпами розробки ядерної зброї у Китаї

"Ця українська криза, в якій ми зараз перебуваємо, - це лише розминка, - заявив цього тижня на конференції адмірал ВМС Чарльз Річард, командувач Стратегічним командуванням США. - І не пройде багато часу, перш ніж ми будемо піддаватися випробуванням способами, якими ми не піддавалися протягом довгого часу".

За його словами, політика стримування Китаю "повільно тоне" як корабель, оскільки Китай просувається у виготовленні ядерної зброї швидше за США.

"Він тоне повільно, але він тоне, оскільки, по суті, вони впроваджують свої можливості в полі швидше, ніж ми. Повільне опускання навряд чи є втіхою. Поки ці криві продовжуються, не буде мати значення, наскільки хороші наші командири чи наскільки хороші наші коні - нам їх не вистачатиме. І це дуже найближча проблема", - зазначив адмірал.

Річард зазначив, що Америка зберігає перевагу в підводних човнах, "можливо, єдина справжня асиметрична перевага, яка у нас (у США, - ред.) ще є".

Але навіть ця перевага, на думку військового, може зникнути, якщо Америка не набере темпу, "вирішивши проблеми з технічним обслуговуванням і розпочавши нове будівництво", наприклад, як запропонував Річард, трьох швидкохідних підводних човнів класу "Вірджинія" на рік "було б гарним початком".