Война Украины с Россией закончится диалогом, но нужно иметь сильные позиции, - Зеленский

Журналист спросил у главы государства, о каких выгодных условиях для завершения войны с Россией может идти речь, пока оккупанты продолжают свое наступление на Покровск и их продвижение не замедляется.

Президент в ответ обратил внимание, что продвижение россиян в сторону Покровска до Курской операции было немного быстрее.

Также он добавил, что враг на Покровском направлении не отступает. И если солдаты РФ решат вернуться назад - их расстреляют.

"Они будут давить, им это нужно. Это как ситуация с Бахмутом - они там положат 50-60 тысяч людей", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина не может перебросить на Покровское направление такое же количество солдат, которое сосредоточено там у россиян.

"Я считаю, что это (было бы - ред.) неправильно. И я очень рад, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский так же считает. Потому что должна быть хитрость", - объяснил президент.

Он подчеркнул, что Украине нужно на саммите мира находится в мощной позиции.

"Конечно, все закончится диалогом. Но нужно иметь сильные позиции до этого диалога", - заявил глава государства.