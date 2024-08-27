Война Украины с Россией закончится диалогом, но нужно иметь сильные позиции, - Зеленский

Украине необходимы сильные позиции для диалога с Россией по завершению войны. Преимущество необходимо заполучить к саммиту мира.
Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
Журналист спросил у главы государства, о каких выгодных условиях для завершения войны с Россией может идти речь, пока оккупанты продолжают свое наступление на Покровск и их продвижение не замедляется.
Президент в ответ обратил внимание, что продвижение россиян в сторону Покровска до Курской операции было немного быстрее.
Также он добавил, что враг на Покровском направлении не отступает. И если солдаты РФ решат вернуться назад - их расстреляют.
"Они будут давить, им это нужно. Это как ситуация с Бахмутом - они там положат 50-60 тысяч людей", - отметил Зеленский.
По его словам, Украина не может перебросить на Покровское направление такое же количество солдат, которое сосредоточено там у россиян.
"Я считаю, что это (было бы - ред.) неправильно. И я очень рад, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский так же считает. Потому что должна быть хитрость", - объяснил президент.
Он подчеркнул, что Украине нужно на саммите мира находится в мощной позиции.
"Конечно, все закончится диалогом. Но нужно иметь сильные позиции до этого диалога", - заявил глава государства.
Напомним, российские оккупанты последние несколько недель достигают успехов на Покровском направлении. Они продолжают наступление, даже несмотря на продвижение украинских защитников в Курской области.
Как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские защитники ежедневно ликвидируют около 300 оккупантов на Покровском направлении.
Более детально о ситуации в Покровске - в репортаже РБК-Украина.
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