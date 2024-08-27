ua en ru
Вт, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Война Украины с Россией закончится диалогом, но нужно иметь сильные позиции, - Зеленский

Киев, Вторник 27 августа 2024 17:26
UA EN RU
Война Украины с Россией закончится диалогом, но нужно иметь сильные позиции, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимы сильные позиции для диалога с Россией по завершению войны. Преимущество необходимо заполучить к саммиту мира.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Журналист спросил у главы государства, о каких выгодных условиях для завершения войны с Россией может идти речь, пока оккупанты продолжают свое наступление на Покровск и их продвижение не замедляется.

Президент в ответ обратил внимание, что продвижение россиян в сторону Покровска до Курской операции было немного быстрее.

Также он добавил, что враг на Покровском направлении не отступает. И если солдаты РФ решат вернуться назад - их расстреляют.

"Они будут давить, им это нужно. Это как ситуация с Бахмутом - они там положат 50-60 тысяч людей", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина не может перебросить на Покровское направление такое же количество солдат, которое сосредоточено там у россиян.

"Я считаю, что это (было бы - ред.) неправильно. И я очень рад, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский так же считает. Потому что должна быть хитрость", - объяснил президент.

Он подчеркнул, что Украине нужно на саммите мира находится в мощной позиции.

"Конечно, все закончится диалогом. Но нужно иметь сильные позиции до этого диалога", - заявил глава государства.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты последние несколько недель достигают успехов на Покровском направлении. Они продолжают наступление, даже несмотря на продвижение украинских защитников в Курской области.

Как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские защитники ежедневно ликвидируют около 300 оккупантов на Покровском направлении.

Более детально о ситуации в Покровске - в репортаже РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Курская область Покровск Война в Украине
NEWS
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова