Bloomberg: РФ хочет набрать больше "кадыровцев" и заключенных, чтобы восполнить дефицит военных

Россия готовится отправить в Украину больше "кадыровцев" и заключенных, чтобы восполнить дефицит, который оставили после себя наемники ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Украина ведет наступательные действия в районе города Бахмут в Донецкой области, и это заставляет российские подразделения перегруппироваться.

Отмечается, что Россия перебросила большое количество войск в Бахмут после того, как ЧВК "Вагнера" объявила о своем выводе из города в конце мая, оставив после себя дефицит войск в оккупированных районах Украины.

Бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина лишил российские силы одних из самых сильных боевиков на фронте. Министерство обороны РФ пока не сообщило, сколько наемников подписали контракты на вступление в армию до крайнего срока 1 июля.

Новые наемники вместо мобилизации

Bloomberg пишет, что глобально уход "вагнеровцев" не изменит ход войны в Украине. Однако российский диктатор Владимир Путин пытается всячески избежать новой волны мобилизации, поэтому на передовую Кремль будет вынужден отправить еще больше "кадыровцев" и заключенных.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев нафантазировал, что Минобороны РФ смогло завербовать 185 000 новых контрактников.

Заключенные в армии РФ

Европейские официальные лица заявили, что, взяв на себя вербовку осужденных, Министерство обороны РФ неуклонно увеличивало количество заключенных в армии примерно до 15 000 человек. Около 2000 человек служат в так называемых штрафных воинских частях "Шторм Z".

ЧВК "Вагнера"

Россия использовала наемников ЧВК "Вагнера" в войне против Украины. При этом Кремль отрицал какую-либо прямую связь с наемниками.

Однако на прошлой неделе Путин впервые признал, что ЧВК "Вагнера" получала государственное финансирование. К тому же, недавно российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что силы "Вагнера" получили более 9,8 млрд долларов по государственным контрактам.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что недавние комментарии российского диктатора Владимира Путина о финансировании ЧВК "Вагнера" были "прямым доказательством" того, что наемники были незаконной частью российской армии в войне против Украины.