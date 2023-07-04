Россияне придумали новый способ, как мотивировать оккупантов воевать против Украины, - ЦНС
Российские войска на оккупированных территориях Украины ищут новые возможности способы, чтобы стимулировать местных жителей воевать и идти на войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"В связи с этим противник намерен внести соответствующие изменения в свои "федеральные" законы "об образовании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг будет пытаться упростить условия поступления в учебные заведения для лиц, которые непосредственно проходят военную службу в рядах российско-оккупационных войск и принимают активное участие в войне против Украины.
Также планируется дополнительно поощрить членов их семей для прохождения бесплатного обучения на бюджетных местах в высших учебных заведениях РФ.
Что это значит
В ЦНС сообщают, что врагу не хватает возможностей для привлечения людей для войны против Украины, а все предыдущие аргументы по привлечению дополнительных сил в настоящее время исчерпаны. Именно поэтому враг мотивирует оккупантов по получению призрачных "льгот" для себя и своих детей.
Потери России
Украинские военные ликвидировали в сутки 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 231 030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА.
Также неизвестные партизаны уничтожают российских оккупантов на границе с Украиной в Брянской области. В частности, их забросали ВОГами.
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