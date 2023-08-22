Война в Украине может быть продолжительной, у нас будут еще болезненные потери, - Резников

Война России против Украины может быть продолжительной, ведь у нас сильный и коварный враг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время ветеранского форума.

"Победить означает не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно", - сказал Резников.

Однако, по его словам, украинцы уже доказали, что "у нас другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно победим".

"У нас сильный коварный враг и война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери, и чтобы одолеть россиян, мы должны осознать, что главное для победы", - подчеркнул министр.

Резников отметил, что в прошлом году, чтобы выстоять Украине, нужно было добыть оружие. Ведь без этого наша армия просто закончилась бы через несколько месяцев.

А сейчас и на будущее, по его словам, "ключ к нашей победе состоит в том, что будут чувствовать люди".

"От того, что чувствуют люди, зависит наше преимущество над врагом на длинной дистанции. Это единство и готовность сражаться", - подчеркнул глава Минобороны.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 4 пункта управления оккупантов.

Кроме того, как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ добились успехов в районе Кременной и продвинулись в центр Работино.