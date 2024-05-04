Война - это тяжелая работа. Капеллан высказался об отношении к уклонистам
Церковь не может оправдывать тех, кто уклоняется от защиты государства. Поскольку у граждан есть не только права, но и обязанности.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель капелланской службы Главного управления разведки Минобороны Константин Холодов.
"Как я могу оправдывать людей, которым плевать на свою страну? Жил до этого времени в этой стране, ходил на выборы. У тебя есть не только права в этой стране, но и обязанности. Сейчас они штурмуют консульства, потому что у них есть право получить паспорт или поменять. Но жизнь в обществе налагает определенные обязанности, их нужно выполнять. Потому нет, я не оправдываю, абсолютно", - объяснил свое мнение капеллан.
Он отметил, что оправдывает только случаи, когда человек не может физически защищать страну из-за болезней.
Кроме того, руководитель капелланской службы напомнил, что война - это работа, которая часто связана не с самими боевыми действиями.
"Война это тяжелая работа - там нужно носить, копать, грузить, перекладывать. Там не каждого пошлют убивать, потому что не каждый умеет это делать. Ты выходишь из зоны комфорта и тебя будто погружают в холодную ванну со льдом и говорят: здесь будь, так надо, ты живешь в необычных условиях, ты не принадлежишь себе, приказы отдает незнакомый тебе человек, должен их выполнять. Это война", - сказав Константин Холодов.
Напомним, ранее во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций сделали заявление об украинцах, которые по религиозным убеждениям не могут брать оружие в руки. Власти посоветовали вместо уголовного преследования привлечь таких граждан к работе по обороноспособности.
Отметим, что в Украине сейчас около 350 капелланов, которые поддерживают бойцов на фронте. Украинцам рассказали, как стать военным священником.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.