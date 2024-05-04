Війна - це тяжка робота. Капелан висловив ставлення до ухилянтів

Церква не може виправдовувати тих, хто ухиляється від захисту держави. Оскільки громадяни мають не тільки права, але й обов'язки.

"Як я можу виправдовувати людей, яким начхати на свою країну? Жив до цього часу в цій країні, ходив на вибори. У тебе є якісь не тільки права у цій країні, а й обов'язки. Зараз вони штурмують консульства, тому що в них є право отримати паспорт чи поміняти. Але життя в суспільстві накладає певні обов'язки, їх треба виконувати. Тому ні, я не виправдовую, абсолютно", - пояснив свою думку капелан.

Він зазначив, що виправдовує лише випадки, коли людина не може фізично захищати країну через хвороби.

Крім того, керівник капеланської служби нагадав, що війна - це робота, яка часто пов'язане не з самими бойовими діями.

"Війна це тяжка робота - там треба носити, копати, вантажити, перекладати. Там не кожного пошлють вбивати, бо не кожен вміє це робити. Ти виходиш із зони комфорту і тебе наче занурюють у холодну ванну з кригою і кажуть: отут будь, отак треба, ти живеш в незвичних умовах, ти не належиш собі, накази віддає незнайома тобі людина, мусиш їх виконувати. Оце війна", - сказав Костянтин Холодов.