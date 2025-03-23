Глава Пентагона раскритиковал судью за отмену запрета трансгендеров в армии США

Глава Пентагона Пит Хегсет высмеял судью, которая заблокировала запрет на трансгендерных военнослужащих в армии США. Министр обороны предположил, что она превысила свои полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, окружной судья в Вашингтоне Анна Рейес постановила, что указ президента США Дональда Трампа от 27 января - один из нескольких указов главы Белого дома, направленных на ущемление прав трансгендерных американцев. Более того, он, вероятно, нарушает гарантию Конституции США о равной защите закона.

Хегсет отреагировал на это постановление в соцсети Х. Он насмешливо назвал судью "командиром Рейес" и предположил, что она злоупотребляет властью, принимая решения о ведении военных действий.

"Поскольку "судья" Рейес теперь является главным военным планировщиком, она может явиться в Форт-Беннинг в 06:00, чтобы проинструктировать наших армейских рейнджеров о том, как проводить рейды по особо важным целям. После этого командир Рейес может отправиться в Форт-Брэгг, чтобы обучить наших зеленых беретов методам борьбы с постанцами", - написал глава Пентагона.

Reuters отмечает, что федеральные суды рассматривают более 100 исков, оспаривающих различные инициативы Трампа и его администрации. При этом некоторые судьи выносят общенациональные запреты, чтобы заблокировать такие меры, как например, решение президента США ограничить автоматическое получение гражданства по праву рождения.

И хоть Трамп и Хегсет обладают широкими полномочиями по увольнению офицеров армии США, их попытки запретить трансгендерным военнослужащим служить стали причиной многочисленных судебных исков.