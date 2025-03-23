Глава Пентагона раскритиковал судью за отмену запрета трансгендеров в армии США
Глава Пентагона Пит Хегсет высмеял судью, которая заблокировала запрет на трансгендерных военнослужащих в армии США. Министр обороны предположил, что она превысила свои полномочия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, окружной судья в Вашингтоне Анна Рейес постановила, что указ президента США Дональда Трампа от 27 января - один из нескольких указов главы Белого дома, направленных на ущемление прав трансгендерных американцев. Более того, он, вероятно, нарушает гарантию Конституции США о равной защите закона.
Хегсет отреагировал на это постановление в соцсети Х. Он насмешливо назвал судью "командиром Рейес" и предположил, что она злоупотребляет властью, принимая решения о ведении военных действий.
"Поскольку "судья" Рейес теперь является главным военным планировщиком, она может явиться в Форт-Беннинг в 06:00, чтобы проинструктировать наших армейских рейнджеров о том, как проводить рейды по особо важным целям. После этого командир Рейес может отправиться в Форт-Брэгг, чтобы обучить наших зеленых беретов методам борьбы с постанцами", - написал глава Пентагона.
Reuters отмечает, что федеральные суды рассматривают более 100 исков, оспаривающих различные инициативы Трампа и его администрации. При этом некоторые судьи выносят общенациональные запреты, чтобы заблокировать такие меры, как например, решение президента США ограничить автоматическое получение гражданства по праву рождения.
И хоть Трамп и Хегсет обладают широкими полномочиями по увольнению офицеров армии США, их попытки запретить трансгендерным военнослужащим служить стали причиной многочисленных судебных исков.
Увольнение трансгендеров из армии США
Напомним, что после возвращения на должность президента, Дональд Трамп издал указ против военной службы трансгендеров в американской армии. В феврале стало известно, что Штаты намерены в течение месяца увольнять трансгендеров со службы.
На днях, когда судья заблокировала запрет Трампа по трансгендерам в армии, Пит Хегсет анонсировал подачу апеляции, чтобы снять эту блокировку.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп в январе 2025 года распорядился признавать в США только два пола - мужской и женский.
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