Война давит на нефть и золото: как изменились цены и что прогнозируют эксперты

Так, цены на нефть марки Brent подскочили на 6,4% до 77,57 долларов за баррель, хотя на определённый момент она ненадолго превысила отметку 82,00 долларов, тогда как цена на американскую сырую нефть выросла на 6,2% до 71,17 долларов за баррель.

Цена на золото, являющееся безопасной гаванью, выросла на 1,6% до 5360 долларов за унцию.

Все взгляды были прикованы к Ормузскому проливу, по которому проходит около пятой части мирового морского объема нефтедобычи и 20% сжиженного природного газа.

Хотя этот жизненно важный водный путь еще не заблокирован, места наблюдения за морскими судами показали, что танкеры скапливаются по обе стороны пролива, опасаясь нападения или не имея возможности получить страховку на рейс.

"Наиболее ощутимым явлением, влияющим на рынки нефти, является фактическая остановка движения через Ормузский пролив, что предотвращает попадание на рынки 15 млн баррелей сырой нефти в день", - заявил руководитель отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон.

Длительный рост цен на нефть рискует повторным разгаром инфляционного давления во всем мире, а также будет действовать как налог на бизнес и потребителей, что может снизить спрос.

В воскресенье ОПЕК+ согласилась на скромное увеличение добычи нефти на 206 тысяч баррелей в день в апреле, но значительная часть этой продукции все еще должна быть вывезена с Ближнего Востока танкерами.

Нефтяной шок распространился на валютных рынках, главным бенефициаром которого стал доллар. США являются чистым экспортером энергии, а казначейские облигации США все еще считаются ликвидным убежищем во времена стресса, что привело к падению евро на 0,2% до 1,1787 доллара.