Война США в Иране опустошает арсеналы: Европа боится остаться беззащитной

В частности, в ЕС опасаются, что вооружение, которое они заказали у Соединенных Штатов, может поступить с опозданием или не поступить вообще. Пентагон заполняет в первую очередь свои арсеналы, придерживая поставки.

Это критично, поскольку Европа пытается восстановить свои арсеналы после передачи значительного количества оружия Украине. А союзники США в Азии опасаются, что активное использование американских боеприпасов в ближневосточном конфликте может ослабить сдерживание Китая и КНДР.

Проблемы закупок

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на увеличении оборонных бюджетов союзников и призывает их покупать американское вооружение, от ракет-перехватчиков до управляемых бомб.

Однако значительная часть этих боеприпасов сейчас тратится самими США в конфликте на Ближнем Востоке. И один из чиновников из Европы отметил, что использованные в войне боеприпасы - это те системы, которые союзникам предлагают закупать в больших объемах.

Уже сейчас в Европе прямо признают, что США в первую очередь будут защищать собственные интересы, а также приоритеты ключевых партнеров - Израиль и Тайвань. Поэтому некоторые правительства начинают активнее диверсифицировать закупки вооружения.

В ЕС уже продвигают правила, которые отдают предпочтение европейским оборонным производителям. Некоторые страны также обращаются к альтернативным поставщикам: например, Польша приобрела танки и артиллерию у Южной Кореи.

Проблема не только у союзников

В самих США также звучат предупреждения об истощении запасов боеприпасов. В первую очередь речь идет о ракетах "Томагавк", перехватчиках Patriot PAC-3 и корабельных системах ПВО.

Недавно Трамп заявил, что оборонные корпорации Boeing, Northrop Grumman, RTX Corporation и Lockheed Martin согласились увеличить производство современных вооружений в четыре раза.

Однако эксперты отмечают, что быстро нарастить выпуск сложных ракетных систем практически невозможно, поскольку оборонно-промышленная база работает по длинным производственным циклам.