Война России в Украине и агрессия Китая в отношении Тайваня угрожают мировой безопасности, - Сунак

Вторжение России в Украину а также агрессия Китая по отношению к Тайваню грозят создать мир, "определенный опасностью, беспорядком и разделением".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

По его словам, мир ждет тяжелое и опасное десятилетие. Ведь он столкнулся с самым большим в последнее время риском эскалации угроз безопасности, в том числе к "неконтролируемому конфликту" с применением ядерного оружия.

Сунак считает, что одним из основных приоритетов безопасности станет преодоление угрозы, которую составляет война России в Европе. Кроме этого возможная война в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет напряжение в отношениях с Китаем из-за Тайваня, может иметь "глобальные последствия, большие, чем конфликт в Украине".

Преьер Британии описал Коммунистическую партию Китая как бросающую "эпохальный вызов". Раньше ее описывали только как "системный вызов".