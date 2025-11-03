ua en ru
Война против чипсов: в результате российского удара сгорел склад Star Brands в Павлограде

Понедельник 03 ноября 2025 16:33
Война против чипсов: в результате российского удара сгорел склад Star Brands в Павлограде Фото: Склад Star Brands (Иван Омельченко)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате российской дроновой атаки 2 ноября полностью сгорел склад группы компаний Star Brands (ранее Snack Production) в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя компании Ивана Омельченко в Facebook.

По его словам, разрушено более 11 тысяч квадратных метров площадей готовой продукции и сырья.

"К большому сожалению, враг продолжил наступление в своей войне против украинских чипсов и сухариков. В 14:30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья размером 11 тысяч квадратных метров. Уничтожено продукции на десятки миллионов. Пожарные долго не могли приступить к ликвидации, потому что в небе еще кружили шахеды. Их героический труд продолжался всю ночь", - написал он.

По словам Омельченко, ни один из сотрудников не пострадал. Это стало возможным благодаря построенным на предприятиях специальным укрытиям и четкому соблюдению инструкций во время воздушных тревог.

"Считаю это сегодня ключевым фактором сохранения жизней людей. Поэтому настоятельно рекомендую всем обращать внимание на этот фактор", - добавил он.

Компания Star Brands производит снеки под брендами Flint, Big Bob, Chipsters, Сан Саныч, Морские, Hroom, Crispy Cris, а также продукты питания Хуторок, La Pasta, Zeffir, Золотой Урожай и др.

Напомним, в Киеве утром 19 октября произошел масштабный пожар на складах в Подольском районе. Возгорание на улице Кирилловской охватило 300 кв. м, спасатели вынесли три кислородных баллона. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

РБК-Украина ранее писало, что в ночь на 3 ноября россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами. Погиб один человек, ранены несколько, среди них 8-летний ребенок. В Павлограде горело предприятие, в Днепре повреждено еще одно. Под обстрелами оказалась Никопольщина - травмирован 75-летний мужчина, разрушены десятки домов. ПВО сбила два вражеских дрона.

