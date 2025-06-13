Война опустила Украину на предпоследнее место в мире по уровню счастья, - Gallup

По показателю счастья Украина - вторая с конца среди 35 стран, участвовавших в исследовании. На последнем месте - Индия.



"И хотя более трети респондентов много волнуются относительно своей жизни, большинство украинцев (62%) все же воспринимают жизнь "как она есть", адаптируясь к реалиям войны", - говорится в сообщении.

Процент ответа "очень волнуюсь" в Украине практически совпадает со средним значением по миру. Больше всего респондентов волнуются в Колумбии, Аргентине, Японии, Иране, Индии.



End of Year Survey (EoY) - это глобальный ежегодный опрос Gallup International о будущем, счастье и экономических ожиданиях населения разных стран. В 2024 году опрошено 35 882 респондентов в 35 странах мира. В Украине опрос EoY уже второй раз проводила Rating Group. Опрос в Украине проводился 2-5 декабря 2024 года среди 1000 респондентов.