Война опустила Украину на предпоследнее место в мире по уровню счастья, - Gallup

Во время войны только 33% украинцев чувствуют себя счастливыми, несчастливыми - 28%. Около 40% украинцев выбирают вариант "посередине" между ощущением счастья/несчастья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса End of Year Survey от Gallup International.
По показателю счастья Украина - вторая с конца среди 35 стран, участвовавших в исследовании. На последнем месте - Индия.
"И хотя более трети респондентов много волнуются относительно своей жизни, большинство украинцев (62%) все же воспринимают жизнь "как она есть", адаптируясь к реалиям войны", - говорится в сообщении.
Процент ответа "очень волнуюсь" в Украине практически совпадает со средним значением по миру. Больше всего респондентов волнуются в Колумбии, Аргентине, Японии, Иране, Индии.
End of Year Survey (EoY) - это глобальный ежегодный опрос Gallup International о будущем, счастье и экономических ожиданиях населения разных стран. В 2024 году опрошено 35 882 респондентов в 35 странах мира. В Украине опрос EoY уже второй раз проводила Rating Group. Опрос в Украине проводился 2-5 декабря 2024 года среди 1000 респондентов.
Напомним, по данным опроса World Happiness Report 2025, Украина в 2024 году опустилась на 111-е место по уровню счастья со 105-го места в 2023 году.
По данным КМИС, в 2024 году 87% украинцев попадали как минимум в одну стрессовую ситуацию. Чаще всего это были обстрелы и бомбежки. В 2023 и 2024 годах фиксируются худшие показатели за все время с 2000 года. В 2013 довоенном году в той или иной стрессовой ситуации было 52% населения.
До войны Украина занимала 38 место из 44 стран по уровню счастья в исследовании Gallup International.
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