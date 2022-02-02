Українці увійшли до десяти найнещасливіших націй світу

Попри те, що більшість населення України (51%) задоволена власним життям, в Індексі щастя Україна (+20%) посідає 38 місце з 44-х. Таким чином українці входять до топ-10 найнещасливіших націй світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводили фонд " Демократичні ініціативи " та КМІС.

За даними опитування, 57% населення світу задоволені власним життям, лише 13% ним не задоволені і ще 28% не відчувають ані задоволення, ані незадоволення щодо власного становища.

Найщасливішими себе відчувають жителі Колумбії (+79%), Казахстану (+76%), Албанії (+74%), Еквадору (+73%) та Малайзії (+73%).

Як і у попередніх опитуваннях Gallup, населення Латинської Америки, Африки та Східної Азії почувається найщасливіше з усіх країн світу, тоді як жителі Європи, Близького Сходу та Росії почувають себе більш нещасними.

У 2021 році до списку лідерів нещасних країн світу ввійшли Гана (+2%), Афганістан (+9%), Гонконг (+11%), Ірак (+17%) та Росія (+18%).

Міжнародне опитування асоціацією Gallup з жовтня по грудень 2021 року. Вибіркова сукупність складає 41 560 респондентів із 44 країн світу.

В Україні дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 11 грудня 2021 року серед 2003 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.