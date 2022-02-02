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Українці увійшли до десяти найнещасливіших націй світу

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Україна, Середа 02 лютого 2022 18:00
Українці увійшли до десяти найнещасливіших націй світу Фото: Україна в індексі щастя займає останні місця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попри те, що більшість населення України (51%) задоволена власним життям, в Індексі щастя Україна (+20%) посідає 38 місце з 44-х. Таким чином українці входять до топ-10 найнещасливіших націй світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводили фонд "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування, 57% населення світу задоволені власним життям, лише 13% ним не задоволені і ще 28% не відчувають ані задоволення, ані незадоволення щодо власного становища.

Найщасливішими себе відчувають жителі Колумбії (+79%), Казахстану (+76%), Албанії (+74%), Еквадору (+73%) та Малайзії (+73%).

Як і у попередніх опитуваннях Gallup, населення Латинської Америки, Африки та Східної Азії почувається найщасливіше з усіх країн світу, тоді як жителі Європи, Близького Сходу та Росії почувають себе більш нещасними.

У 2021 році до списку лідерів нещасних країн світу ввійшли Гана (+2%), Афганістан (+9%), Гонконг (+11%), Ірак (+17%) та Росія (+18%).

Українці увійшли до десяти найнещасливіших націй світу

Міжнародне опитування асоціацією Gallup з жовтня по грудень 2021 року. Вибіркова сукупність складає 41 560 респондентів із 44 країн світу.

В Україні дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 11 грудня 2021 року серед 2003 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Нагадаємо, за даними Gallup International, населення України у своїй більшості розділяє песимізм щодо майбутнього: 38% вважає, що 2022 рік буде гіршим за 2021 рік, ще 25% громадян оптимістично налаштовані, а 25% думають, що все залишиться без змін. У загальному рейтингу з 44 країн за Індексом надії Україна посідає 37 місце з показником -13%.

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