"Война приближается": The Atlantic выяснило, как страны Балтии готовятся к обороне

Литва, Латвия и Эстония готовятся к возможному нападению России, одновременно укрепляя собственные оборонные возможности и проверяя сценарии, при которых помощь США может быть ограничена или не поступить вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

Журналист издания Исаак Стэнли-Беккер провел месяц в странах Балтии, наблюдая за военными учениями и общаясь с политическим и военным руководством.

Одним из таких учений стала масштабная симуляция в литовской деревне Бездонис. В нем члены Литовского союза стрелков отрабатывали нападение на позиции условного российского противника, эвакуацию раненых, передачу разведданных и другие действия в условиях войны.

Главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас объяснил, что страна стремится продемонстрировать потенциальному противнику готовность к сопротивлению.

"Враг должен знать, что если он ступит хотя бы одной ногой на нашу территорию, мы нанесем ответный удар", - отметил он.

Отмечается, что даже ограниченное вторжение России могло создать серьезный кризис, если НАТО не сможет оперативно выполнить обязательства по статье 5.

Бывший генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на вопрос, уверен ли он в готовности президента США Дональда Трампа защищать Балтию, ответил: "Мы основываем нашу безопасность на этом".

Балтийские страны уже строят оборону под сопротивление с первых часов возможного конфликта.

Литва укрепляет границу с Беларусью противотанковыми рвами и бетонными заграждениями, известными как "зубы дракона". Планируется также сеть инфракрасных камер и акустических сенсоров, данные из которых могут анализироваться с помощью искусственного интеллекта.

В то же время, армии трех стран активно развивают использование беспилотников, опираясь, в частности, на опыт Украины.

По сценарию, описанному в материале The Atlantic, в случае нападения России именно первые 72 часа могут стать критическими для сдерживания российских войск до прибытия подкреплений.

Балтийские страны не обладают достаточной силой, чтобы вести длительную войну на истощение без поддержки союзников, поэтому стараются максимально усложнить продвижение противника.

В то же время в Литве уже проводятся учения, рассчитанные на ситуацию, когда американская помощь задерживается или не поступает.

Европейские союзники усиливают свое присутствие в регионе, но, как рассказывает автор, заменить отдельные американские возможности, в частности, спутниковую разведку и дальнобойные вооружения, будет сложно.

В конце материала Стэнли-Бекер отмечает, что балтийские страны не отказываются от расчета на США, но одновременно готовятся действовать самостоятельно.

"Они верят, что война с Россией приближается. Они предпочли бы иметь американскую поддержку, когда она начнется. Но они будут воевать и без Соединенных Штатов, если потребуется", - пишет журналист.