Война между Израилем и ХАМАС замедлила поставки снарядов в Украину, - Зеленский

"Как вы думаете, что на Ближнем Востоке начали покупать в первую очередь? 155 калибр. Наши запасы сократились", - сказал он французским журналистам.

Израиль, который пользуется военной поддержкой со стороны Соединенных Штатов, бомбит Сектор Газа с тех пор, как боевики ХАМАС убили сотни мирных жителей в ходе беспрецедентного нападения 7 октября.

"Это не то, что сказали США: мы ничего не даем Украине. Нет! У нас серьезные, очень крепкие отношения", - заверил Зеленский. "Это нормально, все борются за выживание, - продолжил он. - Я не говорю, что это положительный момент, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам"

Россия и Украина изо всех сил пытаются пополнить свои запасы артиллерийских снарядов после почти двух лет войны после вторжения Москвы. Южная Корея заявила, что союзник России Пхеньян отправил миллион артиллерийских снарядов для поддержки российского вторжения в Украину в обмен на помощь со спутниками. Со своей стороны, Германия заявила на этой неделе, что Европейский Союз не достигнет цели по отправке в Украину одного миллиона артиллерийских снарядов, несмотря на усилия.

"Сегодня у нас проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров", - сказал Зеленский. Во всем мире "сейчас склады пусты или существует определенный минимум, который вам не может дать то или иное конкретное государство, - пояснил он. - И этого недостаточно". Однако Зеленский приветствовал усилия США по увеличению производства этого типа боеприпасов.

Помощь США Израилю после атаки ХАМАС

Напомним, 22 октября американское издание The New York Times сообщало о том, что Штаты передадут Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые обещали Украине в рамках оборонной помощи. Ранее эти снаряды предназначались Украине.

Кроме того, Министерство обороны США без публичного афиширования увеличило поставки военной помощи Израилю. Боеприпасы и ракеты передаются "почти ежедневно".

Отметим, в соответствии с планами, изложенными в марте этого года, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские снаряды в течение 12-месячного периода, сначала путем использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения производственных мощностей.