Война в будущем будет вестись "умными" дронами, прототипы уже есть у Украины, - Буданов

По его словам, Украина превращается из чистого получателя западной военной помощи в экспортера опыта и технологий в сфере беспилотников, которыми Киев готов поделиться со своими партнерами.

"Мы развиваемся гораздо быстрее, потому что находимся в состоянии войны. В любой военной отрасли, а также в сфере защиты инфраструктуры и системных изменений в функционировании государства во время войны, мы можем поделиться этими знаниями", - пояснил глава ОП.

Буданов сказал, что неизбежно, что война вскоре будет вестись с помощью "умных" автономных беспилотников, прототипы которых у Украины уже есть.