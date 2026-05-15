Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Война в будущем будет вестись "умными" дронами, прототипы уже есть у Украины, - Буданов

15:50 15.05.2026 Пт
2 мин
Руководитель ОФ анонсировал новый этап войны
aimg Ирина Глухова
Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)

Украина уже имеет прототипы "умных" автономных беспилотников, за ними будущее войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью The Times.

Читайте также: Украина испытала ИИ-турель для перехвата российских дронов, - Федоров

По его словам, Украина превращается из чистого получателя западной военной помощи в экспортера опыта и технологий в сфере беспилотников, которыми Киев готов поделиться со своими партнерами.

"Мы развиваемся гораздо быстрее, потому что находимся в состоянии войны. В любой военной отрасли, а также в сфере защиты инфраструктуры и системных изменений в функционировании государства во время войны, мы можем поделиться этими знаниями", - пояснил глава ОП.

Буданов сказал, что неизбежно, что война вскоре будет вестись с помощью "умных" автономных беспилотников, прототипы которых у Украины уже есть.

Умные дроны

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что будущее украинского оборонно-промышленного комплекса зависит от технологического превосходства.

По его словам, производителям уже сейчас нужно делать ставку на интеграцию искусственного интеллекта и создание собственных систем управления, ведь именно это позволит Украине сохранить лидерские позиции в сфере беспилотных технологий.

Между тем министр обороны Михаил Федоров недавно рассказал, как современные беспилотные технологии уже существенно меняют правила ведения войны на поле боя.

Только за прошлую зиму, как указано, украинские операторы дронов с помощью беспилотников заставили сдаться в плен более 100 российских военных.

Также стало известно и обуспешной операции на Харьковщине, где операторы дронов пограничной бригады "Месть" дистанционно взяли в пленроссийского оккупанта.

