Война в киберпространстве. Украинские хакеры рассказали о достижениях за прошлую неделю
Фото: украинские хакеры рассказали о достижениях за прошедшую неделю (freepik.com)
В течение прошлой недели украинские хакеры атаковали не только государственные структуры России, но и частные, которые причастны к финансированию войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины.
Согласно данным ГУР, в течение недели, с 11 по 18 марта, хакеры:
- атаковали ресурс ПАО "Ростелеком". Было выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края России;
- получили доступ к системе электронного документооборота "Правительства Белгородской области". Осуществили фейковые рассылки 12 тысячам чиновников;
- вывели из строя коммуникационное оборудование ООО "Белзнак";
- атаковали информационные ресурсы "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства";
- уничтожили инфраструктуру ЗАО "Томмолоко";
- уничтожили серверную инфраструктуру вместе с резервными копиями хостинг-провайдера "1Gb.ru" и десятков тысяч веб-сайтов, которые он обслуживал;
- вывели из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в "Центре управления городским автоэлектротранспортом" в Новосибирске.
"Нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов", - добавили в ГУР.
Другие кибератаки
Стоит добавить, что украинские хакеры и ІТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или госпредприятиям. К примеру: