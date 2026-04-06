Война с Ираном ударит по всем: МВФ ожидает роста цен и замедления экономики

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции и замедлению мирового экономического роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Свою оценку Георгиева сделала накануне обнародования нового прогноза по мировой экономике, который фонд планирует представить на следующей неделе.

По словам Георгиевой, без войны МВФ мог бы даже немного улучшить свои прогнозы по глобальному росту - до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году. Однако теперь, как отметила глава фонда, ситуация развивается в противоположном направлении.

"Если бы не было этой войны, мы бы увидели незначительное повышение наших прогнозов по росту. Зато все пути сейчас ведут к повышению цен и замедлению роста", - пояснила она.

В МВФ отметили, что даже в случае быстрого прекращения боевых действий и достаточно оперативного восстановления последствия для мировой экономики все равно будут негативными. Речь идет, в частности, об умеренном снижении прогноза экономического роста и повышении прогноза инфляции.

В то же время Георгиева предостерегла, что в случае затягивания войны негативный эффект будет сильнее. По ее словам, это будет означать еще более ощутимое давление на цены и более глубокое замедление глобальной экономики.

Кроме того, глава МВФ сообщила, что фонд уже получил запросы на финансовую помощь от некоторых стран, но не уточнила, о каких именно государствах идет речь. Она добавила, что МВФ может расширить отдельные действующие кредитные программы, чтобы покрыть потребности этих стран.