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Выезд женщины с ребенком за границу: будут ли спрашивать военно-учетные документы мужа

Фото: Выезд женщин с детьми за границу (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В соцсетях распространяют информацию о том, что от женщин, выезжающих за границу с детьми, требуют документы, подтверждающие взятие отца ребенка на военный учет.

Правда ли это и какие документы действительно спрашивают у женщины при пересечении границы, в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат юридической компании "Де-юре" Лариса Кись.

Спрашивают ли у женщины документы мужа о военном учете

Порядок пересечения границы женщин с детьми урегулирован Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57. В него внесли многочисленные изменения, напоминает Лариса Кись.

Сейчас для пересечения границы матери с ребенком нужно иметь с собой следующие документы:

  1. паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  2. проездной документ ребенка (действует в течение срока, на который он выдан);
  3. свидетельство о рождении ребенка.

Также может потребоваться свидетельство о расторжении брака или его заключении, в случае разных фамилий у матери и ребенка.

"С марта 2022 года выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении матери осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка – при отсутствии паспорта гражданина Украины", – комментирует адвокат.

Если ребенок выезжает с бабушкой, дедом, совершеннолетними братом, сестрой, мачехой, отчимом или другими лицами пересечение границы разрешается по письменному заявлению одного из родителей, заверенному органом опеки и попечительства.

Есть ли среди таких документов военно-учетные документы мужа и отца детей?

"По состоянию на 12 июня 2024 года изменений в порядке пересечения границы в части требования к женщинам (женам) предоставлять копии военно-учетных документов своих мужчин, или отца детей – отсутствуют, как и предоставление его согласия. Наличие или отсутствие данных об отце ребенка в Реестре призывников , военнообязанных и резервистов ("Оберег") не является основанием для отказа в пересечении границы ни матери, ни ребенку", – отмечает собеседница.

О требовании к жене иметь при себе оригинал военно-учетного документа мужа/отца ребенка вообще речь не может идти – оригиналы муж должен носить с собой. Соответственно он не может передать их жене для выезда за границу, уверяет Лариса Кись.

Напомним, стало известно, что военнообязанным украинцам могут ограничивать предоставление государственных услуг без военно-учетных документов. Речь идет о "сотнях, если не тысячах" услуг.

Раньше мы объясняли, мобилизуют ли в ВСУ, если уже служит близкий родственник.

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