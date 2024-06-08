Мобилизуют ли в ВСУ, если уже служит близкий родственник: объяснение

Во время мобилизации в Украине есть определенные категории граждан, которые могут не мобилизовать в ряды ВСУ. Кроме бронирования на работе и отсрочки по другим обстоятельствам, есть правила мобилизации членов одной семьи.

РБК-Украина объясняет, мобилизуют ли в ВСУ, если в армии при этом уже служит близкий родственник.

Мобилизируют ли нескольких членов семьи

Перечень оснований для отсрочки от мобилизации описан в статье 23 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

В законодательстве четко не указывается точного количества людей из одной семьи, которым могут предоставить отсрочку при условии службы одного из близких родственников. Это означает, что могут мобилизовать, например, двух родных братьев или отца и сына, если они оба по выводам ВЛК пригодны к службе и не имеют оснований для отсрочки.

В то же время в ситуациях есть определенные исключения. Отмечается, что могут не призывать без их собственного желания членов семьи, когда близкие родственники военнообязанного (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время службы в ВСУ во время военного положения.

То есть мобилизовать не будут тех мужчин и женщин, кто потерял в войне близкого родственника – если этот человек погиб или пропал без вести во время службы в ВСУ.

Кроме того, мобилизации не подлежат мужчины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка или детей, и его жена при этом находится на военной службе.

Если у вас есть основания для отсрочки, нужно лично подать необходимые документы на имя главы комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его отдела. К заявлению о предоставлении отсрочки прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку или заверенные копии таких документов.