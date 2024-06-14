Виїзд жінки з дитиною за кордон: чи будуть питати військово-облікові документи чоловіка

В соцмережах поширюють інформацію про те, що від жінок, які виїздять за кордон з дітьми, вимагають документи, які підтверджують взяття батьька дитини на військовий облік.
Чи правда це та які документи насправді запитують у жінки при перетині кордону, у коментарі РБК-Україна розповідає адвокат юридичної компанії "Де-юре" Лариса Кісь.
Порядок перетинання кордону жінок з дітьми врегульований Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57. В нього внесли численні зміни, нагадує Лариса Кісь.
Зараз для перетинання кордону матері з дитиною потрібно мати з собою такі документи:
Також може знадобиться свідоцтво про розірвання шлюбу чи його укладання, у випадку різних прізвищ у матері та дитини.
"З березня 2022 виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі матері здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини – за відсутності паспорта громадянина України", – коментує адвокат.
Якщо дитина виїжджає з бабусею, дідом, повнолітними братом, сестрою, мачухою, вітчимом або іншими особами перетин кордону дозволяється за письмовою заявою одного з батьків, завіреною органом опіки та піклування.
Чи є серед таких документів військово-облікові документи чоловіка і батька дітей?
"Станом на 12 червня 2024 року змін до порядку перетину кордону в частині вимоги до жінок (дружин) надавати копії військово-облікових документів своїх чоловіків, або батька дітей – відсутні, як й надання його згоди. Наявність або відсутність даних про батька дитини в Реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів (“Оберіг”) не є підставою для відмови у перетинанні кордону ані матері, ані дитині", – зауважує співрозмовниця.
Про вимогу до дружини мати при собі оригінал військово-облікового документу чоловіка/батька дитини взагалі мова йти не може – оригінали чоловік повинен носити з собою. Ввідповідно, він не може передати їх дружині для виїзду за кордон, запевняє Лариса Кісь.
Нагадаємо, стало відомо, що військовозобов'язаним українцям можуть обмежувати надання державних послуг без військово-облікових документів. Йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг.
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