Выезд студентов за границу: Лисовой объяснил, является ли ситуация критической

По словам Лисового, пока МОН не наблюдает негативных последствий такого решения.

"Мы сегодня не прослеживаем никакого негативного влияния, то есть мы видим рост тех, кто регистрируется на тест НМТ", - подчеркнул он.

Министр отметил, что около 30 тысяч регистраций на национальный мультипредметный тест поступили от украинцев, которые находятся за рубежом, но планируют поступать в украинские высшие учебные заведения.

"Поэтому нет какой-то тенденции критического выезда студентов, которая бы превышала какую-то стандартную ситуацию", - пояснил Лисовой.

В МОН считают, что нынешние показатели свидетельствуют о сохранении интереса к украинскому высшему образованию, несмотря на войну и возможность учиться за пределами страны.