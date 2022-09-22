Россияне выпустили по Запорожью девять ракет: подробности утреннего обстрела

В четверг утром, 22 сентября, оккупанты выпустили по Запорожью и пригороду девять ракет. В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

По его словам, одна из вражеских ракет выпущена в отель в центральном парке.

"Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей", - написал Тимошенко.

Он добавил, что террористы также попали в электрическую подстанцию. Южные общины Запорожского района сейчас находятся без света. Есть попадания и в телебашню.

"Экстренные службы работают над тем, чтобы как можно скорее устранить последствия", - написал он.

В свою очередь глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в результате обстрела погиб человек.

"Разрушения подверглись жилым домам вокруг. По предварительной информации, известно по одному погибшему. Пятеро ранены. Информация уточняется", - написал он в Telegram.

Фото: Россияне выпустили по Запорожью девять ракет (t.me/kt20220224)

Напомним, вечером 21 сентября в Харькове прогремели взрывы . Глава ОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне нанесли удары по Салтовскому району.

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