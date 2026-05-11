Выезд за границу по-новому: для кого упростили правила и что изменилось

10:35 11.05.2026 Пн
2 мин
Кто остался под запретом выезда?
aimg Елена Чупровская
Фото: Правительство убрало ограничения на выезд для тысяч госслужащих (Getty Images)

Вступило в силу правительственное постановление, которое снимает ограничения на выезд за границу для большинства женщин-госслужащих, но не для всех.

Кто теперь может выезжать

Большинство женщин, которые работают в госорганах, органах местного самоуправления, госпредприятиях и других определенных структурах, отныне пересекают границу без дополнительных ограничений.

Кому выезд до сих пор запрещен

Изменения не касаются женщин, которые занимают ключевые руководящие должности. Под ограничениями остаются:

  • члены Кабмина;
  • руководители министерств, центральных органов исполнительной власти и их заместители;
  • руководство Офиса президента, Аппарата Верховной Рады, СНБО, СБУ, Нацбанка;
  • народные депутаты;
  • судьи Верховного и Конституционного судов;
  • прокуроры Офиса Генпрокурора;
  • руководители госпредприятий и госорганов с полномочиями на всю территорию Украины.

Для них правила остаются неизменными.

Что должны сделать работодатели

Органы госвласти, местного самоуправления и руководители предприятий обязаны в течение трех дней передать в Администрацию Государственной пограничной службы обновленные списки должностных лиц, на которых распространяются ограничения.

Если кадровый состав меняется - обновленную информацию надо подать не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин принял это решение 6 мая - премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что изменения направлены на снятие лишних ограничений для рядовых госслужащих, при этом непрерывная работа государства остается под защитой.

Также мы писали, что Украина пытается получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению. Это необходимо для качественной подготовки общин к возвращению украинцев, которые бежали от войны.

