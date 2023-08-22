Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе, - Шмыгаль

Украина и Польша начали реализацию инициативы, согласно которой на границе между странами запустят единые пункты пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

По его словам, сейчас заданием правительства является введение общего таможенного и пограничного контроля со странами Евросоюза.

"То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе", - рассказал глава Кабмина.

Он уточнил, что Украина хочет реализовать такую инициативу и на границе с Румынией. Соответствующее предложение уже направили румынской стороне.

Единые пункты пропуска

Напомним, нардеп Даниил Гетманцев еще в мае прошлого года заявлял, что Украина готова запустить единые пункты пропуска на границе с Польшей.

По словам заместителя министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, подобная инициатива значительно ускорит пересечение границы, поскольку нужно будет проходить не два пункта пропуска, а один.