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Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе, - Шмыгаль

Вторник 22 августа 2023 16:55
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Украина и Польша создают единые пункты пропуска на границе, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Польша начали реализацию инициативы, согласно которой на границе между странами запустят единые пункты пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, сейчас заданием правительства является введение общего таможенного и пограничного контроля со странами Евросоюза.

"То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе", - рассказал глава Кабмина.

Он уточнил, что Украина хочет реализовать такую инициативу и на границе с Румынией. Соответствующее предложение уже направили румынской стороне.

Единые пункты пропуска

Напомним, нардеп Даниил Гетманцев еще в мае прошлого года заявлял, что Украина готова запустить единые пункты пропуска на границе с Польшей.

По словам заместителя министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, подобная инициатива значительно ускорит пересечение границы, поскольку нужно будет проходить не два пункта пропуска, а один.

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Польша Денис Шмыгаль Граница с Украиной
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