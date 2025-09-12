Выезд за границу парней 18-22 лет: почувствовал ли бизнес отток кадров

Увольняются ли из торговых сетей из-за выезда за границу?

В сети "Сильпо" работает около 3 000 работников в возрасте 18-22 года, говорят РБК-Украина в сети заведений. После того, как за границу разрешили выезжать парням 18-22 лет, там стали замечать тенденцию оттока кадров, но пока она не является значительной, отмечают в компании.

"После обновления порядка пересечения госграницы мы с беспокойством фиксируем заметный рост увольнений, но пока он не превышает 3% от количества работников 18-22 лет", - комментируют РБК-Украина в "Сильпо".

Тем временем в еще двух касающихся отрасли ритейла компаниях сообщили РБК-Украина, что тенденцию можно будет увидеть позже, когда пройдет больше времени после принятых правительством изменений.

"Сейчас именно такой тенденции, чтобы увольнялись и при этом говорили, что мы уезжаем за границу, мы не наблюдаем", - сказал собеседник из одной из торговых сетей.

Решение разрешить выезд за границу мужчин возрастной категории 18-22 года не имело существенного влияния на динамику увольнений в компании "Эпицентр К", говорит РБК-Украина руководитель HR-департамента компании "Эпицентр К" Олег Плахтий.

"Сейчас в компании работает 1839 работников такого возраста, из которых 1149 - мужчины. Постановление о выезде за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет вступило в силу 27 августа. Начиная с этой даты и по 11 сентября из компании уволилось 87 человек указанного возраста, из которых 62 - мужчины", - предоставляет он данные.

Основная причина увольнений в возрастной категории 18-22 года, по его словам, - это возобновление учебного года в учебных заведениях. При этом лишь в 21-м случае причиной увольнения был указан выезд за границу.

Таким образом доля увольнений из-за переезда в другую страну за время действия разрешения составила всего 1,8% от общего количества мужчин в возрасте 18-22 года, работающих в компании, добавляют в "Эпицентр К".

В то же время в некоторых других компаний украинского рынка действительно наблюдают несколько большую динамику увольнений молодежи в указанный период, отмечает Олег Плахтий.

Однако, по оценкам компании, в первую очередь она связана с возобновлением обучения, чем с действием нового правительственного постановления.

"Доля увольнений молодежи в нашей компании остается на невысоком уровне благодаря программе "Эпицентр возможностей". Она предусматривает гибкий график работы, достойный уровень оплаты, тесное сотрудничество с учебными заведениями и возможности для ротации среди различных бизнес-подразделений", - резюмирует Плахтий.

"Катастрофы нет". Много ли выехало работников ресторанов

Среди ресторанного персонала сейчас существенную часть составляет молодежь, говорит РБК-Украина эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова, которая занимается запуском ресторанов и делает аналитику рынка HORECA.

"Бывает даже, захожу в ресторан и вижу, что все очень молодые работают, просто дети. По 17 лет, 18. Есть солидные заведения, где самому старшему повару 30 лет. Поэтому действительно, ресторанный персонал очень помолодел. Кому разрешили выезжать за границу? Речь идет лишь о промежутке в 4 года: с 18 до 22", - отмечает Насонова.

По ее словам, есть те, которые выезжать могут, но не уехали, и дальше работают в заведениях. Также в ресторанах работают и те, кому еще нет 18 лет - они тоже не все уехали. По оценкам эксперта, из работников ресторанного бизнеса в этой возрастной категории выехало не более 10%. И есть много заведений, где вообще никто не уехал.

"Поэтому, мне кажется, говорить о большом оттоке в этой области - это преувеличение. Есть ли катастрофа? Нет. Обычно главная причина, почему такие парни не выезжают - это семья. Обычно они не женаты, но есть родители, братья-сестры, бабушка и дедушка. Когда вся семья здесь, то отпустить молодого парня за границу, где нет никого, не все хотят. Поэтому отток таких кадров - не более 10%, а в некоторых заведениях это буквально несколько процентов", - убеждена она.

При этом отток работников в западных регионах Украины выше, чем в Киеве и центральных областях. В частности во Львове парней, которые уехали, больше. Там действительно граница близко: решили, собрались и уехали. В Киеве - намного, намного меньше. Насонова говорит, что поэтому вообще нельзя говорить о каких-то критических показателях, что прямо все взяли уехали.

"Кого из заведений я знаю в Киеве - примерно из 10-12 поваров такого возраста уехал только один. Поехал в Польшу, где его коллеги уже работают. Но в Польше уже условия другие: там уже не своя квартира с семьей, а маленькая комната или даже койко-место. Работать нашему персоналу за границей тоже непросто. Поэтому однозначно - в ресторанном бизнесе с выездами парней в возрасте 18-22 года нет", - говорит Ольга Насонова.