Выезд за границу на авто: какие документы нужно иметь

Выехать из Украины в соседние страны можно на собственном автомобиле и на машине, владельцем которой вы не являетесь.

При пересечении государственной границы на собственном автомобиле при себе нужно иметь:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

опознавательный знак Украины на авто (UA);

государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);

действительный договор международного страхования "Зеленая карта".

Лицу, не являющемуся владельцем авто, также нужно иметь доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу. Или можно предъявить пограничникам временный регистрационный талон о праве управления машиной.

Выезд мужчин за границу

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, а также нужно встать на военный учет.

Детальнее о том, кого точно не мобилизуют в армию - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы объясняли, почему документы в "Дії" не подходят для пересечения границы и какие цифровые документы все же пригодятся.