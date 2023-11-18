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Выезд за границу на авто: какие документы нужно иметь

Фото: украинцам объяснили, какие документы нужно иметь для выезда за границу на авто (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Граждане Украины, которым не запрещено законом, во время войны могут выехать за границу на авто. Для этого необходимо иметь ряд документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Выехать из Украины в соседние страны можно на собственном автомобиле и на машине, владельцем которой вы не являетесь.

При пересечении государственной границы на собственном автомобиле при себе нужно иметь:

  • водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
  • опознавательный знак Украины на авто (UA);
  • государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
  • действительный договор международного страхования "Зеленая карта".

Лицу, не являющемуся владельцем авто, также нужно иметь доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу. Или можно предъявить пограничникам временный регистрационный талон о праве управления машиной.

Выезд мужчин за границу

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, а также нужно встать на военный учет.

Детальнее о том, кого точно не мобилизуют в армию - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы объясняли, почему документы в "Дії" не подходят для пересечения границы и какие цифровые документы все же пригодятся.

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