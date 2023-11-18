Выезд за границу на авто: какие документы нужно иметь

Граждане Украины, которым не запрещено законом, во время войны могут выехать за границу на авто. Для этого необходимо иметь ряд документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Выехать из Украины в соседние страны можно на собственном автомобиле и на машине, владельцем которой вы не являетесь.
При пересечении государственной границы на собственном автомобиле при себе нужно иметь:
Лицу, не являющемуся владельцем авто, также нужно иметь доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу. Или можно предъявить пограничникам временный регистрационный талон о праве управления машиной.
Выезд мужчин за границу
Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, а также нужно встать на военный учет.
Детальнее о том, кого точно не мобилизуют в армию - читайте в материале РБК-Украина.
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