UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виїзд за кордон на авто: які документи потрібно мати

Фото: українцям пояснили, які документи потрібно мати для виїзду за кордон на авто (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Громадяни України, яким не заборонено законом, під час війни можуть виїхати за кордон на авто. Для цього потрібно мати низку документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Виїхати з України до сусідніх країн можна на власному автомобілі та на машині, власником якої ви не є.

При перетині державного кордону на власному автомобілі при собі потрібно мати:

  • водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
  • розпізнавальний знак України на авто (UA);
  • державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
  • дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".

Особі, що не є власником авто, також потрібно мати довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон. Або можна пред'явити прикордонникам тимчасовий реєстраційний талон на право управління машиною.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні була оголошена загальна мобілізація. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон, а також потрібно стати на військовий облік.

Детальніше про те, кого точно не мобілізують в армію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми пояснювали, чому документи в "Дії" не підходять для перетину кордону і які цифрові документи все ж стануть в нагоді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ Україниприкордонникивыезд за границу