Виїзд за кордон на авто: які документи потрібно мати

Громадяни України, яким не заборонено законом, під час війни можуть виїхати за кордон на авто. Для цього потрібно мати низку документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Виїхати з України до сусідніх країн можна на власному автомобілі та на машині, власником якої ви не є.
При перетині державного кордону на власному автомобілі при собі потрібно мати:
Особі, що не є власником авто, також потрібно мати довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон. Або можна пред'явити прикордонникам тимчасовий реєстраційний талон на право управління машиною.
Виїзд чоловіків за кордон
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні була оголошена загальна мобілізація. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон, а також потрібно стати на військовий облік.
Детальніше про те, кого точно не мобілізують в армію - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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